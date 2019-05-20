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NASA показало последствия столкновения галактик

NASA показало последствия столкновения галактик
15:08 Пн, 20 Май 2019 Телеграф lux.fm Фото: pixabay

Новости науки: Эксперты считают, что сама "авария" произошла миллионы лет назад.

Космическое агентство NASA на своем официальном сайте опубликовало фото столкновения двух больших галактик, которое породило новое поколение звезд и планет, разбросанных на тысячи световых лет друг от друга.

Впечатляющий снимок был сделан телескопом Hubble, который зафиксировал место "космической баталии" в созвездии Гончих Псов, произошедшей за 25 миллионов световых лет от нашей Земли.

По словам ученых, столкновение двух галактик стало причиной образования новых звезд и даже планет. 

На фото видна часть разрушенной галактики (правый нижний угол), а вот большая часть уцелевшей галактики находится за кадром.

Хотя, если внимательно посмотреть на левый верхний угол снимка, то можно увидеть намеки на предыдущую спиральную структуру галактики, которая когда-то проходила нормальную галактическую эволюцию.

NASA представило самую подробную панораму Вселенной

Также на фотографии можно заметить голубые звезды и розовые туманности, которые, вероятно, появились после "космического ДТП".

Ученые сообщают, что данный кадр наглядно демонстрирует космическую активность, которая существовала во времена, когда Вселенная была меньше, а галактики располагались друг от друга на меньшем расстоянии.

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НАСА, Наука, Вселенная, Галактики, Столкновение галактик.
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