NASA показало последствия столкновения галактик

Новости науки: Эксперты считают, что сама "авария" произошла миллионы лет назад.

Космическое агентство NASA на своем официальном сайте опубликовало фото столкновения двух больших галактик, которое породило новое поколение звезд и планет, разбросанных на тысячи световых лет друг от друга.

Впечатляющий снимок был сделан телескопом Hubble, который зафиксировал место "космической баталии" в созвездии Гончих Псов, произошедшей за 25 миллионов световых лет от нашей Земли.

По словам ученых, столкновение двух галактик стало причиной образования новых звезд и даже планет.

На фото видна часть разрушенной галактики (правый нижний угол), а вот большая часть уцелевшей галактики находится за кадром.

Хотя, если внимательно посмотреть на левый верхний угол снимка, то можно увидеть намеки на предыдущую спиральную структуру галактики, которая когда-то проходила нормальную галактическую эволюцию.

Также на фотографии можно заметить голубые звезды и розовые туманности, которые, вероятно, появились после "космического ДТП".

Ученые сообщают, что данный кадр наглядно демонстрирует космическую активность, которая существовала во времена, когда Вселенная была меньше, а галактики располагались друг от друга на меньшем расстоянии.