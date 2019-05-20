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По мнению специалистов, текущие планы NASA по высадке человека на Марс нереализуемые

По мнению специалистов, текущие планы NASA по высадке человека на Марс нереализуемые
15:57 Пн, 20 Май 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Такие выводы делают на основе информации от сотрудников NASA, занимающихся этими вопросами.

Эксперты признали, что высадки американского астронавта на Красную планету можно ожидать примерно в 2040 году, но не в первой половине 2030-х, как предполагали ранее.

Портал Рhys.org сообщает о фактическом переносе сроков высадки на Марс. 

Напомним, Космическое ведомство США, говоря о высадке на Марс, называло 2033 год. Однако достичь поставленной цели, как отмечают эксперты, можно будет, только если приложить усилия, соизмеримые с усилиями по высадке на Луну в 1960-х. 

NASA может получить финансовую помощь для полетов на Луну

Технически высадка человека на Марс возможна, однако она требует огромных средств и политической воли, чего сейчас не наблюдается: основной целью NASA вновь стала Луна.

Таким образом, говоря о новой дате, специалист NASA по средам обитания в космосе Роберт Говард (Robert Howard) заявил, что в лучшем случае ее можно ожидать в 2037 году. Однако из-за политических разногласий высадку могут перенести и на вторую половину XXI века. В свою очередь, Бхавья Лал (Bhavya Lal) из Института научно-технологической политики называет в качестве возможной даты 2039 год.

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НАСА, Марс, Наука, Текущие планы NASA, Планы NASA.
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