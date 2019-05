NASA может получить финансовую помощь для полетов на Луну

Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) может получить дополнительные $1,6 млрд из бюджета США на следующий год для развития программ полетов на Луну, а также на Марс.

Об этом в Twitter сообщил Дональд Трамп.

"При моей администрации мы восстанавливаем величие NASA и вернемся на Луну, а потом - на Марс. Я меняю свой бюджет, чтобы включить дополнительные $1,6 млрд, чтобы мы могли вернуться в космос с размахом!" - написал глава Белого дома.

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY!

