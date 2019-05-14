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NASA может получить финансовую помощь для полетов на Луну

NASA может получить финансовую помощь для полетов на Луну
09:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости технологии: В целом речь идет об усилении деятельности частных космических компаний и подтверждении американского лидерства в космосе.

Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) может получить дополнительные $1,6 млрд из бюджета США на следующий год для развития программ полетов на Луну, а также на Марс.

Об этом в Twitter сообщил Дональд Трамп.

"При моей администрации мы восстанавливаем величие NASA и вернемся на Луну, а потом - на Марс. Я меняю свой бюджет, чтобы включить дополнительные $1,6 млрд, чтобы мы могли вернуться в космос с размахом!" - написал глава Белого дома. 

В NASA сообщили об аварии при испытании Crew Dragon

Программа предусматривает высадку на Луну, длительное пребывание человека на спутнике и вокруг него, а также определение способов доставки американских астронавтов на поверхность Марса.

Как сообщалось ранее, Глава SpaceX опубликовал в Twitter изображение с первой партией спутников, которые обеспечат доступ в Сеть для всех жителей планеты.

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США, НАСА, Луна, Марс, Полет на Марс, Полеты на Луну.
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