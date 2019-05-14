Илон Маск показал 60 готовых к запуску интернет-спутников SpaceX

Новости технологии: Шестьдесят спутников будут запущены в ночь со среды на четверг (23:30-01:00 по московскому времени) на ракете Falcon 9.

Глава SpaceX опубликовал в Twitter изображение с первой партией спутников, которые обеспечат доступ в Сеть для всех жителей планеты.

Проект спутникового интернета, который создает SpaceX, называется Starlink. Первые разработки начались в 2015 году, а 22 февраля 2018-го компания запустила в космос тестовые прототипы. Теперь, когда инженеры SpaceX учли все недоработки и устранили неполадки, первая партия Starlink готова к запуску.

Всего Илон Маск планирует вывести на орбиту 12 тысяч таких миниатюрных ретрансляторов, которые обеспечат бесперебойный доступ в Сеть для всего населения Земли.

First 60 @SpaceX Starlink satellites loaded into Falcon fairing. Tight fit. pic.twitter.com/gZq8gHg9uK — Elon Musk (@elonmusk) 12 мая 2019 г.

Маск и Space X не сказали, будет ли взиматься плата за услугу, а если да, то насколько высокая. Хотя Илон Маск ранее заявлял, что цель состоит в том, чтобы сохранить низкие цены и обойти конкурентов, таких как OneWeb или проект Джеффа Безоса Kuiper.

По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем сегодня в среднем предлагают провайдеры.

План дальнейших запусков будет обсуждаться. Покрыть весь земной шар спутниковым интернетом Илон Маск планирует к концу 2020 года.

Второй и последующие запуски спутников Starlink глава SpaceX намерен осуществлять с помощью корабля Starship — второй ступени ракеты Big Falcon Rocket.