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Илон Маск показал 60 готовых к запуску интернет-спутников SpaceX

Илон Маск показал 60 готовых к запуску интернет-спутников SpaceX
08:56 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Шестьдесят спутников будут запущены в ночь со среды на четверг (23:30-01:00 по московскому времени) на ракете Falcon 9.

Глава SpaceX опубликовал в Twitter изображение с первой партией спутников, которые обеспечат доступ в Сеть для всех жителей планеты.

Проект спутникового интернета, который создает SpaceX, называется Starlink. Первые разработки начались в 2015 году, а 22 февраля 2018-го компания запустила в космос тестовые прототипы. Теперь, когда инженеры SpaceX учли все недоработки и устранили неполадки, первая партия Starlink готова к запуску. 

Всего Илон Маск планирует вывести на орбиту 12 тысяч таких миниатюрных ретрансляторов, которые обеспечат бесперебойный доступ в Сеть для всего населения Земли.  

Маск и Space X не сказали, будет ли взиматься плата за услугу, а если да, то насколько высокая. Хотя Илон Маск ранее заявлял, что цель состоит в том, чтобы сохранить низкие цены и обойти конкурентов, таких как OneWeb или проект Джеффа Безоса Kuiper. 

В NASA сообщили об аварии при испытании Crew Dragon

По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем сегодня в среднем предлагают провайдеры. 

План дальнейших запусков будет обсуждаться. Покрыть весь земной шар спутниковым интернетом Илон Маск планирует к концу 2020 года.

Второй и последующие запуски спутников Starlink глава SpaceX намерен осуществлять с помощью корабля Starship — второй ступени ракеты Big Falcon Rocket.

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Спутник, Технологии, SpaceX, Техно, Илон Маск, Интернет-спутники, Интернет-спутники SpaceX.
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