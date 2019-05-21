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Под поверхностью Плутона мог сохраниться океан жидкости

Под поверхностью Плутона мог сохраниться океан жидкости
09:56 Вт, 21 Май 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: С учетом древнего возраста и скромных размеров карликовой планеты такой океан должен был замерзнуть уже очень и очень давно.

Японские геофизики показали, что изолирующий слой газогидратов может сохранять теплый жидкий океан под ледяной поверхностью холодного Плутона.

Летом 2015 года космический зонд New Horizons впервые сблизился с Плутоном и прислал первые детальные снимки поверхности карликовой планеты и ее спутников. Пожалуй, самой заметной и интригующей деталью топографии Плутона оказалась равнина Спутника — светлая, вытянутая и плоская ледяная низина в районе экватора диаметром почти 1500 километров. Уже тогда работающие с New Horizons ученые высказали предположение, что подобные ровные области могут свидетельствовать о присутствии на Плутоне скрытого подо льдом жидкого океана.

В новой статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, японские ученые демонстрируют механизм, благодаря которому Плутон может сохранять подледный океан до сих пор. Суничи Камата (Shunichi Kamata) и его коллеги предположили, что под поверхностью равнины Спутника имеется изолирующий слой газовых гидратов (клатратов), образовавшихся из смеси замерзшей жидкости (здесь — в основном воды) и газов (в основном метана). Они плохо проводят тепло и теоретически могли бы обеспечить достаточную изоляцию для сохранения жидкости в более глубоких слоях.

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Для проверки этой гипотезы ученые провели компьютерное моделирование эволюции Плутона начиная еще с формирования Солнечной системы — как с изолирующим слоем клатратов, так и без него. Расчеты показали, что без сохраняющих тепло газогидратов жидкий океан под поверхностью должен полностью замерзнуть за какой-то миллион лет.

С другой стороны, при наличии изолирующего слоя этот процесс растягивается на миллиард лет и более. Теоретически подповерхностный океан может сохраняться на Плутоне до сих пор.

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Исследования, Наука, Океан, Плутон, Поверхность Плутона, Океан жидкости.
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