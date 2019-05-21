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Ученые связали редкие генетические мутации с волчанкой

Ученые связали редкие генетические мутации с волчанкой
11:02 Вт, 21 Май 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Австралийские ученые вели исследования на протяжении шести лет и теперь поделились результатами.

Ученые обнаружили генные варианты, которые чаще встречаются у больных волчанкой и, вероятно, способствуют развитию аутоиммунного заболевания.

Биологи из Школы медицинских исследований имени Джона Кертина (Австралия) провели генетический анализ двух когорт больных волчанкой и одной группы здоровых людей. Они выделили варианты генов, которые чаще встречаются среди носителей заболевания. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Системная красная волчанка (Systemic lupus erythematosus, SLE) — системное аутоиммунное заболевание. Во время развития болезни антитела иммунной системы человека повреждают здоровые клетки, преимущественно соединительную ткань. Примерно у половины пациентов появляется сыпь на коже, в основном на щеках и руках. Присутствуют и другие симптомы: повышение температуры, головные боли, слабость, повреждение суставов, поражение сердечных тканей, появление крови в моче и другие. При этом женщины чаще мужчин сталкиваются с заболеванием. Эффективных препаратов, противодействующих ему, на сегодня нет.

Ученые выявили варианты генов, которые чаще встречаются у больных волчанкой и провоцируют аутоиммунную реакцию. 

Авторы отобрали 69 человек, которым поставили диагноз SLE, и 97 здоровых пожилых людей. Они провели генетический анализ и выделили редко встречающиеся генные варианты. Два варианта BLK и BANK1 чаще встречались среди первых. Чтобы проверить результаты, биологи собрали вторую группу больных волчанкой, в которую вошли 64 человека, итог оказался тем же. Эти варианты генов способствуют бесконтрольной пролиферации цитокинов T1 IFN, которые влияют на работу лейкоцитов — защитных клеток иммунной системы. У мышей эти генетические варианты также повышали количество неисправных лейкоцитов.

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По словам авторов, нельзя сказать, что волчанка возникает только лишь по вине генов, но исследование открыло возможности легкой диагностики. Для получения последовательности генома требуется около двух недель, поэтому врачи смогут с большей точностью и быстротой диагностировать волчанку.

Ранее ученые из Кливлендской клиники (США) проанализировали мозг, пораженный другим аутоиммунным заболеванием — рассеянным склерозом, — и обнаружили его новый подтип, который способствует потере нейронов, не атакуя миелин.

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Все по теме:

Исследования, Наука, Заболевание, Мутация, Волчанка, Системная красная волчанка, Systemic lupus erythematosus.
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