Каким образом слепые люди узнают о внешности животных: исследование ученых

Новости науки: Интересно то, что люди, рожденные слепыми от рождение, имеют богатое представление о внешности разных животных.

Проведенные ранее исследования показали, что слепые имеют представление о свете и цветах, но исследователи все еще не совсем понимают, что такие люди могут сказать о внешности других людей или животных и как появляются эти знания.

Некоторые работы показывают, что люди, рожденные слепыми, помнят вербальные факты - например то, что фламинго розовые. Поэтому группа ученых из Университета Джонса Хопкинса решила выяснить, как эти вербальные факты и собственные догадки влияют на представления людей о внешности различных животных и насколько это близко к реальности.

Для проведения исследования ученые выбрали 20 слепых и 20 зрячих людей и попросили их по-разному сгруппировать различных животных: от большего к меньшему, от высокого к низкому, по текстуре кожи (мех, чешуя и так далее), форме и цвету.

В целом слепые и зрячие участники сходным образом распределяли животных по группам и в ряд. Например, они одинаково предположили, что дельфины похожи по форме на акул, а ленивцы похожи по текстуре на гризли. Пятнадцать из 20 слепых и 19 из 20 зрячих участников оценили слонов больше носорогов. Но между группами также наблюдались различия.

Обе группы больше всего расходились во мнениях о том, какого цвета были животные. Зрячие участники создавали группы для белых, розовых, черных, черно-белых, коричневых и серых животных и легко их распределяли. Но для описания каждой группы цветов они использовали много слов и не соглашались друг с другом. Слепые люди же создавали группы, похожие на те, что формировали зрячие, но без привязки к определенному цвету.

Для описания внешности животных слепые люди полагались на аналогичные биологические классификации, которые ученые используют для группировки видов. Эта стратегия очень хорошо работает для формы и текстуры: птицы, например, имеют перья и крылья. Поэтому, если слепому человеку назвать имя какой-нибудь птицы, он сможет примерно описать ее. Однако эта методика не работает для определения цвета объекта, так как животные одного вида зачастую могут быть разного цвета.

Ранее ученые выяснили, что после возвращения зрения слепым от рождения они могут начать распознавать лица людей и отличать их от похожих на лица объектов.