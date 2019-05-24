Стало известно, как улучшать или подавлять память

Новости науки: Верхняя и нижняя части гиппокампа отвечают за разные по эмоциональной окраске воспоминания.

Ученые заметили, что верхняя и нижняя части гиппокампа ответственны за разные воспоминания.

Биологи из Бостонского университета провели эксперименты на мышах. Работа опубликована в журнале Current Biology.

Гиппокамп — зона мозга, относящаяся к лимбической системе. Она участвует в формировании эмоций и консолидации памяти. Ранее исследователи из Уппсальского университета (Швеция) в сотрудничестве с бразильскими учеными показали, что так называемые интернейроны oriens lacunosum-moleculare (OLM) в гиппокампе играют важную роль в процессе обучения, а воздействия на них могут регулировать успешность обучения. Кроме того, в этой области есть клетки, которые отвечают за восприятие коротких промежутков времени. Изучение ее функций продолжается. Теперь ученые из США продемонстрировали, что есть разница между дорсальной (верхней) и вентральной (нижней) частями гиппокампа мыши.

Применив методику оптогенетики и вырастив мышей со светящимися белками, активирующимися при работе нейрона, авторы поставили эксперименты на грызунах. Сперва они подвергали животных разным стимулам: негативному (слабые электрические разряды), нейтральному и позитивному (ухаживание за самкой). В это время они наблюдали, какие нейроны активировались. Ученые заметили, что в первом и последнем случаях вступали в работу разные части гиппокампа.

Чтобы проверить гипотезу, они активировали светом верхнюю и нижнюю области гиппокампа. В последнем случае у мышей запускалась форма тревожного поведения с демонстрацией страха. Стимуляция дорсальной части, наоборот, снижала уровень тревоги и беспокойства. Авторы предполагают, что разные участки гиппокампа могут соотноситься с разными по эмоциональной окраске воспоминаниями. Если это предположение верно, тогда активизация той или иной части может подавлять или укреплять воспоминания. Сотрудники Бостонского университета видят в этом открытии путь к новому методу лечения посттравматического стрессового расстройства.

В прошлом году исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели эксперименты с участием людей, обладающих нарушениями в работе височной доли мозга. Они показали связь между нормальным функционированием гиппокампа и сознательной памятью.