Скачать
Пятница, 24.05.2019
НБУ: Роспуск Рады обойдется в $300-400 млн
НБУ: Роспуск Рады обойдется в $300-400 млн
Заседание Священного синода ПЦУ: Филарет отказался поддерживать Епифания
Заседание Священного синода ПЦУ: Филарет отказался поддерживать Епифания
Шевченко получил особую футболку Милана
Шевченко получил особую футболку Милана
"Голос. Діти 5": чего стоит ожидать от премьеры первого выпуска (Видео)
"Голос. Діти 5": чего стоит ожидать от премьеры первого выпуска (Видео)

Стало известно, как улучшать или подавлять память

Стало известно, как улучшать или подавлять память
13:29 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Верхняя и нижняя части гиппокампа отвечают за разные по эмоциональной окраске воспоминания.

Ученые заметили, что верхняя и нижняя части гиппокампа ответственны за разные воспоминания.

Биологи из Бостонского университета провели эксперименты на мышах. Работа опубликована в журнале Current Biology.

Гиппокамп — зона мозга, относящаяся к лимбической системе. Она участвует в формировании эмоций и консолидации памяти. Ранее исследователи из Уппсальского университета (Швеция) в сотрудничестве с бразильскими учеными показали, что так называемые интернейроны oriens lacunosum-moleculare (OLM) в гиппокампе играют важную роль в процессе обучения, а воздействия на них могут регулировать успешность обучения. Кроме того, в этой области есть клетки, которые отвечают за восприятие коротких промежутков времени. Изучение ее функций продолжается. Теперь ученые из США продемонстрировали, что есть разница между дорсальной (верхней) и вентральной (нижней) частями гиппокампа мыши.

Применив методику оптогенетики и вырастив мышей со светящимися белками, активирующимися при работе нейрона, авторы поставили эксперименты на грызунах. Сперва они подвергали животных разным стимулам: негативному (слабые электрические разряды), нейтральному и позитивному (ухаживание за самкой). В это время они наблюдали, какие нейроны активировались. Ученые заметили, что в первом и последнем случаях вступали в работу разные части гиппокампа.

Ученые связали редкие генетические мутации с волчанкой

Чтобы проверить гипотезу, они активировали светом верхнюю и нижнюю области гиппокампа. В последнем случае у мышей запускалась форма тревожного поведения с демонстрацией страха. Стимуляция дорсальной части, наоборот, снижала уровень тревоги и беспокойства. Авторы предполагают, что разные участки гиппокампа могут соотноситься с разными по эмоциональной окраске воспоминаниями. Если это предположение верно, тогда активизация той или иной части может подавлять или укреплять воспоминания. Сотрудники Бостонского университета видят в этом открытии путь к новому методу лечения посттравматического стрессового расстройства. 

В прошлом году исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели эксперименты с участием людей, обладающих нарушениями в работе височной доли мозга. Они показали связь между нормальным функционированием гиппокампа и сознательной памятью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Исследования, Память, Наука.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 мая – День Мокия мокрого
02 Коломойский рассказал об отношениях с Портновым
03 Коломойский заявляет, что консультирует новый политический проект
04 Стало известно, с кем сыграет Свитолина на старте Ролан Гаррос
05 Гороскоп на сегодня, 24 мая 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина забрала из ОРЛО еще 60 заключенных
Украина забрала из ОРЛО еще 60 заключенных
Курс НБУ на 24 мая: доллар прибавил в цене, евро подешевел
Курс НБУ на 24 мая: доллар прибавил в цене, евро подешевел
Конфликт в ПЦУ: Епифаний созывает Священный Синод
Конфликт в ПЦУ: Епифаний созывает Священный Синод
Утраченное фото украинского поэта и художника выставлено в Национальном музее Тараса Шевченка
Утраченное фото украинского поэта и художника выставлено в Национальном музее Тараса Шевченка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь