Определены три основные причины провала лунной программы СССР

Новости науки: Престижное издание Air & Space озвучило основные причины того, почему Советский Союз так и не высадил космонавтов на Луну.

Не секрет, что СССР хотел стать первым государством, высадившим человека на спутник нашей планеты. Программа стала одной из самых сложных и дорогих в истории советской космонавтики.

В рамках нее СССР построил самую мощную в своей истории ракету-носитель - сверхтяжелую Н-1, состоящую из пяти ступеней. Несмотря на гигантские усилия, программа закончилась ничем: все четыре испытательных запуска ракеты были аварийными. Для сравнения: аналогичный по своему назначению американский "Сатурн-5" выполнил 13 запусков, из которых все оказались успешными.

Однако были и другие, более глубокие причины провала Советского Союза. Об этом сейчас написал американский журнал Air & Space.

В качестве первой причины краха советской программы издание называет трехлетнее отставание СССР от США в разработке проекта полета к спутнику Земли: если Штаты анонсировали лунную программу в мае 1961 года, то СССР сделал то же самое в 1964-м.

Вторая причина - хаотичная система управления советской космической отраслью. Стоит напомнить, что из-за соперничества между разными советскими КБ проекты аналогичного назначения одновременно и параллельно разрабатывали сразу в нескольких бюро, что не шло на пользу реализации программы.

Наконец, третьей причиной Air & Space называет отсутствие требуемого финансирования и поддержки со стороны военного руководства страны, которое куда более интересовала поддержка оборонно-промышленного комплекса СССР.

Последний старт ракеты Н-1 выполнили 23 ноября 1972 года - менее чем за месяц до последней миссии американских экипажей на Луну по программе "Аполлон". Стоит сказать, что к перечисленным Air & Space причинам стоит добавить еще одну - сугубо политическую. Ведь после успеха США даже успешная высадка космонавтов на Луну не гарантировала бы СССР статус первой космической державы. В мае 1974 года работы над советским лунным проектом Н-1- Л3 окончательно завершили.

Сегодня Луна вновь стала главной целью пилотируемой космонавтики США. Напомним, недавно стало известно, что NASA выбрало компании для производства посадочного модуля лунной миссии.