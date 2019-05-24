Скачать
Пятница, 24.05.2019
Досрочные выборы в Раду: ЦИК опубликовала размеры залога для кандидатов
Досрочные выборы в Раду: ЦИК опубликовала размеры залога для кандидатов
Заседание Священного синода ПЦУ: Филарет отказался поддерживать Епифания
Заседание Священного синода ПЦУ: Филарет отказался поддерживать Епифания
Украинка Ястремская вышла в финал турнира WTA во Франции
Украинка Ястремская вышла в финал турнира WTA во Франции
Олег Винник планирует гастрольный тур по Украине
Олег Винник планирует гастрольный тур по Украине

Определены три основные причины провала лунной программы СССР

Определены три основные причины провала лунной программы СССР
17:34 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Престижное издание Air & Space озвучило основные причины того, почему Советский Союз так и не высадил космонавтов на Луну.

Не секрет, что СССР хотел стать первым государством, высадившим человека на спутник нашей планеты. Программа стала одной из самых сложных и дорогих в истории советской космонавтики.

В рамках нее СССР построил самую мощную в своей истории ракету-носитель - сверхтяжелую Н-1, состоящую из пяти ступеней. Несмотря на гигантские усилия, программа закончилась ничем: все четыре испытательных запуска ракеты были аварийными. Для сравнения: аналогичный по своему назначению американский "Сатурн-5" выполнил 13 запусков, из которых все оказались успешными.

Однако были и другие, более глубокие причины провала Советского Союза. Об этом сейчас написал американский журнал Air & Space.

В качестве первой причины краха советской программы издание называет трехлетнее отставание СССР от США в разработке проекта полета к спутнику Земли: если Штаты анонсировали лунную программу в мае 1961 года, то СССР сделал то же самое в 1964-м.

Вторая причина - хаотичная система управления советской космической отраслью. Стоит напомнить, что из-за соперничества между разными советскими КБ проекты аналогичного назначения одновременно и параллельно разрабатывали сразу в нескольких бюро, что не шло на пользу реализации программы.

Наконец, третьей причиной Air & Space называет отсутствие требуемого финансирования и поддержки со стороны военного руководства страны, которое куда более интересовала поддержка оборонно-промышленного комплекса СССР.

На выходных необычный астероид пролетит мимо Земли

Последний старт ракеты Н-1 выполнили 23 ноября 1972 года - менее чем за месяц до последней миссии американских экипажей на Луну по программе "Аполлон". Стоит сказать, что к перечисленным Air & Space причинам стоит добавить еще одну - сугубо политическую. Ведь после успеха США даже успешная высадка космонавтов на Луну не гарантировала бы СССР статус первой космической державы. В мае 1974 года работы над советским лунным проектом Н-1- Л3 окончательно завершили.

Сегодня Луна вновь стала главной целью пилотируемой космонавтики США. Напомним, недавно стало известно, что NASA выбрало компании для производства посадочного модуля лунной миссии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Луна, Космос, СССР, Ракета, Причины, Ракета-носитель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 мая – День Мокия мокрого
02 Коломойский рассказал об отношениях с Портновым
03 Погода на выходные: всю Украину зальют дожди
04 Коломойский заявляет, что консультирует новый политический проект
05 Гороскоп на сегодня, 24 мая 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина забрала из ОРЛО еще 60 заключенных
Украина забрала из ОРЛО еще 60 заключенных
Украинского консула не допустили к Балуху
Украинского консула не допустили к Балуху
Юнкер отреагировал на отставку Мэй
Юнкер отреагировал на отставку Мэй
Утраченное фото украинского поэта и художника выставлено в Национальном музее Тараса Шевченка
Утраченное фото украинского поэта и художника выставлено в Национальном музее Тараса Шевченка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь