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В Австралии обнаружены грибы с "золотым покрытием"

В Австралии обнаружены грибы с "золотым покрытием"
17:42 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Микроскопические грибы оказались способны поглощать растворенное золото и откладывать его в виде чистого металла на поверхности мицелия.

Обнаруженные в Австралии грибки могут превращать соединения золота в чистый металл, который покрывает их поверхность сверкающими наночастицами.

Об этом Майк Веролл (Mike Verrall) и его коллеги из австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Микроскопические грибы Fusarium oxysporum найдены в шахтах на западе Австралии и продемонстрировали чрезвычайно необычную способность пользоваться растворенными в среде соединениями золота. Выделяя высокореактивные молекулы пероксида водорода, они заставляют его окисляться и, превращаясь в ионы, образовывать комплексы чистого металла. Блестящие золотые частицы усеивают поверхность мицелия F. oxysporum.

Ученые пока не могут сказать, для чего именно грибы проводят такое превращение. Тем не менее оно определенно приносит им большую пользу: наблюдения показывают, что штаммы, образующие "золотое покрытие", растут быстрее и вырастают крупнее обычных. Возможно, наночастицы облегчают поглощение каких-то питательных веществ или проведение каких-либо реакций, важных для жизни на богатых металлами минералах. Этот вопрос еще ждет своего разрешения.

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Отдельный интерес находка представляет для геологов: возможно, такие малоизученные биологические процессы оказывают влияние на формирование месторождений золота и его распределение. Кроме того, вероятно, в будущем подобные микробы помогут проводить более точную геологоразведку ископаемых ресурсов и даже создать новые — биологические — технологии их переработки.

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Золото, Австралия, Грибы, Биология.
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