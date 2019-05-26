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Размером с автомобиль: над Австралией пролетело два огромных метеорита (Видео)

Размером с автомобиль: над Австралией пролетело два огромных метеорита (Видео)
12:28 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: События произошли с интервалом в два дня. Вспышки света от метеоритов освещали целые улицы.

Обычно метеориты пролетают незамеченными, либо оставляют еле заметные следы на ночном небе, когда сгорают в атмосфере. Но сила и длительность вспышки света при вхождении небесного тела в земную атмосферу прямо пропорциональна его размерам.

В понедельник, 20 мая, над северной территорией Австралии многие жители заметили вспышку света. Видеорегистраторы, установленные на фонарных столбах, засняли момент падения метеорита, который озарил небо вспышкой синего цвета. Его заметили люди из двух разных городов, расположенных на расстоянии 500 километров друг от друга.

Второй такой же крупный метеорит пролетел в небе над Австралией спустя два дня после первого — 22 мая. По словам австралийского астронома Дэвида Финли, этот объект был в диаметре примерно как Toyota Land Cruiser Prado, а весил от 20 до 40 тонн. Он летел со скоростью 40 000 километров в час, а мощность его взрыва при столкновении с землей составила бы 1,6 килотонны в тротиловом эквиваленте.

Однако оба небесных тела, к счастью, разорвались в воздухе, а их обломки упали в воды океана. Но второй объект, пролетевший в небе над Австралией 22 мая, упал всего в 400 километрах от крупного населенного пункта — Аделаиды. Упади он немного ближе, и этот город могла постичь участь Челябинска, в небе над которым в 2013 году взорвался болид массой в 13 тысяч тонн и диаметром в 20 метров.

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Метеориты могут врезаться не только в поверхность Земли. Наш спутник также может притягивать астероиды. Но из-за отсутствия атмосферы на Луне, заметить их падение довольно трудно. Сделать это можно только наблюдая вспышки на самой поверхности Луны, в которую врезаются метеориты. Одну из таких вспышек можно было увидеть 21 января прямо во время лунного затмения.

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Австралия, Наука, Атмосфера, Метеорит, Пролетел метеорит.
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