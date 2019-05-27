Американские студенты смогли запустить ракету в космос

Новости науки: Любительская ракета впервые в истории достигла космоса.

Группа аспирантов из Университета Южной Калифорнии (USC) запустила первую в истории любительскую ракету, которая достигла космоса. Их достижение, если оно будет подтверждено, завершает десятилетний неофициальный конкурс среди инженерно-технических училищ мира на создание первой университетской ракеты для космических полетов, говорится в заявлении представителей Лаборатории ракетных двигателей Университета США.

Внутренний анализ показывает, что студенческий корабль Traveler IV пересек линию Кармана, которая представляет собой международную границу космоса на высоте примерно 100 км над уровнем моря. "Проведенный анализ с 90-процентной уверенностью подтвердил это достижение", — добавили представители USC.

В создании ракеты участвовали более 90 студентов Лаборатории ракетных двигателей. Этот проект занял 15 лет и более миллиона часов работы. В школе отметили, что многие выпускники, которые начинали работать над ракетой, уже сотрудничают с американскими крупными корпорациями, такими как SpaceX и Blue Origin. Двое бывших студентов основали свой стартап Relativity Space.

Студенты запустили ракету с космодрома Нью-Мексико Spaceport America, якорным арендатором которой является поставщик услуг космического туризма компания Virgin Galactic. Ракета достигла максимальной зарегистрированной высоты в 103,6 км и максимальной скорости около 5 449 км/час.