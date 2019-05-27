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Ученые представили интерактивную модель делящейся клетки

Ученые представили интерактивную модель делящейся клетки
11:03 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Каждый день в нашем теле происходит порядка двух триллионов клеточных делений, и каждое из них — небольшое инженерное чудо.

Новый онлайн-инструмент позволяет рассмотреть каждый этап деления стволовой клетки во всех деталях и в трех измерениях.

Удвоив комплект своих хромосом, материнская клетка поровну распределяет их по дочерним и примерно пополам разделяет набор клеточных органелл — митохондрий, аппарата Гольджи и тому подобного. Огромное количество структур и белков разделяется без остановки в работе и с поразительной надежностью. Сегодня мы узнали множество деталей сложного процесса митоза, но многое в нем остается непонятным.

Для новых исследований митоза ученые из Института Аллена представили бесплатный онлайн-инструмент Integrated Mitotic Stem Cell, позволяющий рассмотреть различные этапы деления в 3D. Для этого использовались данные микросъемки 15 клеточных органелл и 75 индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека на различных стадиях митоза. Различные структуры — микротрубочки клеточного скелета, мембраны, митохондрии, ядрышко и так далее — выделены флуоресцентными метками и ясно видны на всех стадиях митоза. 

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Новый инструмент уже позволил сделать первые находки. Авторы определили краткий момент в прометафазе клеточного деления, с которого начинаются заметные перестройки одновременно во всех органеллах. Кроме того, они показали, что в метафазе — непосредственно перед расхождением хромосом — структуры клетки организуются наиболее схожим, "стандартизованным" образом.

"Видя картину целиком, можно искать новые неожиданные взаимоотношения внутри нее и ставить совершенно новые вопросы о ходе клеточного деления, — говорит глава института Рик Хорвитц (Rick Horwitz). — Кроме того, мы даем базовую черту деления нормальных клеток для новых сопоставлений с тем, как это происходит у раковых".

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Исследования, Наука, Биология, Делящейся клетки.
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