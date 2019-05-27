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Ученые выяснили нейробиологические последствия употребления каннабиса подростками

Ученые выяснили нейробиологические последствия употребления каннабиса подростками
17:11 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Курение конопли может ухудшать рабочую память и снижать когнитивные функции у подростков.

Согласно статистике, каждый пятый канадец в возрасте от 15 до 19 лет курит марихуану - психоактивное средство, получаемое из растений рода конопля. В Канаде употребление психоактивных веществ, добытых из этого растения, легализовано, поэтому ученых стало все больше интересовать влияние марихуаны на здоровье детей: в частности, на их мозговую деятельность.

Подростковый возраст связан с созреванием когнитивных функций, таких как рабочая память, принятие решений и контроль импульсивности. Это очень уязвимый период для развития мозга, поскольку в течение него устанавливается регуляторная связь между областями коры головного мозга высокого порядка и областями, отвечающими за обработку эмоций. Во время этого периода подростки крайне уязвимы к связанным с наркотиками нарушениям в развитии.

Ученые из Монреальского университета исследовали связь между употреблением каннабиса и когнитивными функциями в выборке подростков, состоящей из пяти процентов всех учащихся, поступивших в среднюю школу в 2012 и 2013 годах в Монреале (в общей сложности 3826 учащихся седьмого класса). Ежегодно в течение четырех лет школьников проверяли на употребление алкоголя и каннабиса, а их когнитивные функции оценивали с помощью компьютерных тестов.

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Исследователи обнаружили, что употребление психоактивных веществ связано с низким когнитивным функционированием: нарушениями в рабочей памяти и низким самоконтролем. Курение марихуаны также было связано с дефицитом памяти и восприятия. Употребление алкоголя не было связано с нарушениями этих когнитивных функций. Это значит, что каннабис может иметь более долгосрочные последствия, чем алкоголь.

Совсем недавно команда ученых проанализировала разницу в реакции на употребление каннабиса у мужчин и женщин в той же выборке подростков. Предварительные данные свидетельствуют, что употребление каннабиса влияет на функции памяти сильнее у учащихся мужского пола. Эти результаты помогут выявить группы риска среди молодых людей и повысить их информирование об опасном влиянии каннабиса на когнитивное здоровье.

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Исследование, Конопля, Биология, Каннабис, Нейробиология.
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