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В Британии найден уникальный артефакт

В Британии найден уникальный артефакт
09:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: thehistoryblog.com

Новости науки: Специалисты уверены, что щит сохранился до наших дней благодаря отсутствию кислорода в болотной трясине.

Археологи Университета Лестера обнаружили щит из коры и дерева, вероятно изготовленный в период между 395 и 255 годами до н. э.

Об этом сообщает The History Blog. Щит был обнаружен во время археологической разведки на месте освоения Эверардских лугов в долине Сора к югу от Лестера. Он находился лицевой стороной вниз в глубокой заболоченной яме, поэтому кора и древесина, из которых он был сделан, пережили века. 

Яма была, вероятно, местом водопоя для домашнего скота. В результате раскопок были обнаружены тропа, рвы и границы земель, которые указывают на то, что участок, вероятно, использовался для разведения скота.

 

Щит является уникальным, единственным щитом из коры, найденным в Европе. Он был тщательно сконструирован с деревянными планками для придания жесткости конструкции, деревянным краем обода и защитой ручки тканью. Внешняя сторона щита была выкрашена. 

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Открытие этого щита переписывает историю вооружения британцев в железном веке. До сих пор щиты из коры были обнаружены только в южном полушарии, и историки полагали, что они просто не использовались в северном полушарии. Ущерб, нанесенный этому щиту, указывает на то, что они действительно были изготовлены как оружие войны, и экспериментальные воссоздания подтвердили, что усиленный щит из коры был достаточно прочным, чтобы выдержать удар.

Воссоздание щитов из ивы и коры ольхи также показало, что их можно быстро и легко изготовить с использованием материалов из местного леса и нескольких простых инструментов. Готовые щиты различались по форме из-за того, что деревянные элементы сжимались и изгибались при высыхании.

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Британия, Наука, Археологи, Находки, Артефакт.
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