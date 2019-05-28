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Украинская ученая получила престижную премию в развитие физики

Украинская ученая получила престижную премию в развитие физики
10:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости науки: Леся Щуцкая получила престижную премию от Европейского физического общества, за вклад в развитие физики.

Ученая Леся Щуцкая получила премию от Европейского физического общества.

Награду украинской ученой дали "за выдающийся вклад в экспериментальную деятельность в области физики элементарных частиц, начиная от проектирования и моделирования новых экспериментов, операций с тест-пучками и анализа, до анализа данных и их окончательных теоретических интерпретаций".

Леся Щуцкая - украинка из Винницы, сейчас руководит лабораторией физики высоких энергий Федеральной политехнической школы Лозанны.

Новое научное открытие: физики впервые вычислили форму волновой функции электрона

Два года тому назад она выиграла грант от European Research Council для проведения исследований с использованием возможностей Большого адронного коллайдера.

Напомним, ученые обнаружили генные варианты, которые чаще встречаются у больных волчанкой и, вероятно, способствуют развитию аутоиммунного заболевания.

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Ученые, Физика, Наука, Премии, Развитие физики, Престижные премии.
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