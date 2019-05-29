Массивные звезды могут выбрасывать звездные пары за пределы своих галактик

Новости науки: Авторы использовали данные космического рентгеновского телескопа Chandra.

В межгалактическом пространстве скопления Печи астрономы обнаружили десятки "осиротевших" двойных систем, которые были выброшены из своих галактик взрывами сверхновых.

Массивные звезды могут заканчивать жизнь взрывами сверхновых, которые сопровождаются сбросом внешних оболочек и коллапсом ядра в сверхплотную нейтронную звезду. В некоторых случаях сверхновая оказывается несимметричной, и звезда получает мощный импульс, который выбрасывает ее из материнской галактики. А если она входила в двойную систему, то и ее соседка может оказаться отброшенной прочь. Об этом Цзинь Сяньгуй (Jin Xiangyu) и его коллеги из Канады и Китая пишут в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal и представленной в открытой онлайн-библиотеке ArXiv.Org.

Дело в том, что в достаточно тесных двойных системах нейтронная звезда способна перетягивать на себя часть вещества от менее плотного и массивного партнера. Этот поток образует вокруг нее аккреционный диск, раскаленный до десятков миллионов градусов и активно излучающий в рентгеновском диапазоне. Ученые проследили такие спектры в данных, которые Chandra собрал в 1999-2015 годах, наблюдая за 29 центральными галактиками в сравнительно близком скоплении Печи.

В пределах 600 тысяч световых лет от центральной галактики скопления было найдено около 1200 подходящих рентгеновских источников. Около 30 из них оказались расположены в межгалактическом пространстве, еще около 150 — отброшены к периферии своих галактик. Авторы предполагают, что это лишь малая часть подобных "осиротевших" двойных систем, поскольку большинство из них слишком тусклы и могли остаться невидимы даже для космического телескопа.