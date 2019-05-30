Скачать
Четверг, 30.05.2019
Обнародован текст законопроекта об импичменте
Обнародован текст законопроекта об импичменте
В НБУ отреагировали на иск против Рожковой
В НБУ отреагировали на иск против Рожковой
Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы
Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы
Крещение Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора: когда и где состоится
Крещение Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора: когда и где состоится

Проблема добычи кислорода в космосе вскоре может быть решена

Проблема добычи кислорода в космосе вскоре может быть решена
02:10 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay

Новости науки: Американские ученые, возможно, решили проблему производства кислорода в космосе.

Несмотря на то, что в космосе есть кислород, основная его часть существует не в той форме, который мы привыкли дышать — молекулярным кислородом, или O2. Специалисты Калифорнийского технологического института (Калтех) заявляют, что создали реактор, позволяющий перерабатывать диоксид углерода в молекулярный кислород, что в перспективе может не только помочь в борьбе с климатическими изменениями на Земле, но еще и наладить производства кислорода в космосе. Об этом сообщает статья, опубликованная журналом Nature Communications.

Дефицит кислорода является одним из самых главных препятствий в освоении дальнего космоса. Земля – это единственное место, где объемы этого газа достаточны для выживания человечества, но необходимость брать с собой большие запасы этого важного для жизни элемента в дальние космические полеты будет очень затратной и непосильной задачей. Например, на той же Международной космической станции запаса кислорода восполняются за счет электролиза воды (разложения ее на водород и кислород). Этим на МКС занимается система "Электрон", расходующая 1 кг воды на человека в сутки. Запасы кислорода также время от времени пополняются в ходе грузовых миссий к орбитальной станции. Есть мнение, что когда начнется терраформирование Марса, электролиз станет одним из способов добычи кислорода для марсианских колонистов, однако технологий таких у человечества пока нет, поэтому думать об этом рано.

Поэтому ученые из Калтеха решили найти в рамках своего исследования иной метод производства кислорода. В итоге они пришли к созданию реактора, который, если говорить простыми словами, берет и удаляет из формулы "CO2" (диоксида углерода) "С" (углерод), оставляя только кислород. Исследователи обнаружили, что если разгонять и ударять молекулы диоксида углерода об инертные поверхности, такие как золотая фольга, то их можно расщепить на молекулярный кислород и атомарный углерод.

Ученые говорят, что их реактор работает по принципу ускорителя частиц. Сперва молекулы CO2 в нем ионизируются, а затем ускоряются с помощью электромагнитного поля, после чего сталкиваются с золотой поверхность. В текущей форме установка обладает весьма низким КПД: на каждые 100 молекул CO2 она способна производить порядка одной-двух молекул молекулярного кислорода. Однако исследователи обращают внимание на то, что их реактор доказал, что данный концепт производства кислорода действительно возможен и в будущем может стать масштабируемым.

Исследователи поясняют, что подобная реакция производства кислорода в космосе может происходить и естественным образом. Разработка концепта началась с попытки объяснить неожиданное открытие молекулярного кислорода на кометах. После того, как космический аппарат "Розетта" обнаружили газ, вырывающийся с поверхности кометы 67P/Чурюмова — Герасименко, ученые изначально предположили, что этот кислород находился в ней замороженном состоянии миллиарды лет, фактически со времен формирования Солнечной системы, то есть в течение примерно 4,6 миллиарда лет. Но эта гипотеза оставалась до сих пор весьма спорной, поскольку такой "замороженный" молекулярный кислород должен был обладать весьма высоким химическим потенциалом и вступать во взаимодействия с другими компонентами вещества кометы, согласно мнению ряда ученых.

Однако в 2017 году команда Колтеха предложила другое объяснение. Профессор Калифорнийского технологического института и специалист по молекулярному инжинирингу Константинос Гиапис обратил внимание на химические реакции, протекающие на поверхности кометы 67P/Чурюмова — Герасименко, поскольку они показались ему весьма похожими на те реакции, которые он изучал в лаборатории на протяжении свыше 20 лет. Ученый предположил, что хорошо изученный им механизм, состоящий в том, что атомарный кислород вещества кометы превращается в молекулярный кислород под действием бомбардирующих поверхность молекул воды, также содержащих один атом кислорода, хорошо применим в сфере астрофизики для объяснения данных, полученных учеными миссии "Розетта". Это и вдохновило ученых на разработку реактора.

Создан шлем для космонавтов с интерфейсом, как у Железного Человека

В будущем реактор может использоваться для производства кислорода для астронавтов, которые будут летать на Луну, Марс и за их пределы. На Земле подобная установка с учетом масштабов тоже может оказаться весьма полезной, ведь она сможет снижать концентрации диоксида углерода в атмосфере и перерабатывать их в кислород, тем самым помогая в борьбе с глобальными климатическими изменениями. Однако ученые отмечают, что для практической фазы их установка пока не готова.

"Окончательное ли это устройство? Нет. Может ли это устройство решить вопрос с Марсом? Нет. Однако это устройство доказывает один ранее предложенный концепт, казавшийся невозможным", — прокомментировал Константинос Гиапис, глава исследовательского проекта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Физика, Химия, Кислород, Ускоритель частиц.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси 4:1 Арсенал: события финала Лиги Европы (Видео)
02 Зеленский провел кадровые перестановки в СБ президента и УГО
03 Верховный суд не отменил назначение Богдана главой АП
04 Кубив: Выборы пройдут вовремя, в установленный срок, всем обеспечим
05 Проблема угольной отрасли: Зеленский созывает СНБО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Проблема угольной отрасли: Зеленский созывает СНБО
Проблема угольной отрасли: Зеленский созывает СНБО
Савченко подтвердила намерение участвовать в выборах в Раду
Савченко подтвердила намерение участвовать в выборах в Раду
Саакашвили не собирается становиться премьер-министром
Саакашвили не собирается становиться премьер-министром
Бритни Спирс продолжает радовать поклонников прекрасными спортивными формами
Бритни Спирс продолжает радовать поклонников прекрасными спортивными формами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь