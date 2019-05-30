Эксперты обнаружили окаменелость, которая сохранила целую стаю рыбок

Новости науки: Известняковая сланцевая плита была замечена в одном из японских музеев.

Уникальный отпечаток зафиксировал в камне сотни мелких рыб из стаи, жившей более 50 миллионов лет назад.

Сланцевая плита прибыла сюда из раскопок на знаменитой североамериканской формации Грин-Ривер. Расположенная на территориях нынешних штатов Колорадо, Вайоминг и Юта, формация сохранила свидетельства эпохи эоцена, которая продолжалась между 56 и 34 миллионами лет назад. Именно тогда оформилось большинство современных отрядов млекопитающих, а рыбы уже демонстрировали развитое социальное поведение.

К такому выводу пришли Нобуяки Мицумото (Nobuaki Mizumoto) и его коллеги из Аризонского университета, которые исследовали уникальную окаменелость. В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, они отмечают, что зафиксированное в камне движение рыбок очевидно согласовано, указывая на то, что уже тогда они давно и уверенно взаимодействовали друг с другом в стаях. Такое поведение действительно считается весьма древним, однако прямых свидетельств этому находится крайне мало.

Авторы насчитали в общей сложности 259 мелких рыб вымершего вида Erismatopterus levatus. Трудно сказать, что именно убило их, зафиксировав в таком положении: это мог быть, например, обвал берега или дюны. Так или иначе, рыбки оказались запечатлены словно на фотографии, и из общего числа в 259 штук лишь несколько "отбились" от стаи.