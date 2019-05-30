Ученые заметили у птиц способность различать теплые и холодные оттенки

Новости науки: Исследователи натренировали птиц так, чтобы те, желая получить награду в виде корма, выбирали определенные оттенки цветов.

Амадины смогли ориентироваться в цветовом диапазоне "синий — зеленый".

Ученые из Университета Дьюка (США) провели эксперименты на зебровых амадинах (Taeniopygia guttata) и обнаружили, что те ориентируются как в диапазоне "красный — оранжевый", так и в цветовом диапазоне "синий — зеленый", как и человек. Результаты опубликованы в журнале Biological Sciences.

Зебровые амадины относятся к семейству вьюрковых ткачиков. Они селятся у воды, питаются семенами трав и живут в среднем от пяти до десяти лет. Особенность этих птиц в том, что самцы обладают ярким клювом, цвет которого может варьироваться от красного до оранжевого. Самки чаще всего выбирают партнеров с темно-красным клювом — вероятно, потому, что такой цвет свидетельствует о лучшем здоровье самца.

Предыдущие тесты, в которых исследователи представляли самкам восемь оттенков диапазона "красный — оранжевый", показали, что те способны видеть между ними разницу. Сейчас авторы провели похожий эксперимент с диапазоном "синий — зеленый". Этот опыт важен по двум причинам. Во-первых, он подтвердит, что у птиц есть способность к восприятию категорий цвета, которую ранее приписывали исключительно человеку. Во-вторых, он покажет, что категориальный аппарат цветов у птиц включает в себя не только теплые оттенки, но и холодные.

В качестве выбора им предоставлялись диски, разделенные по диаметру на два оттенка. Клетки во время эксперимента разделяли непрозрачными перегородками, а для освещения использовали галогенные лампы. Всего в опыте участвовало 17 птиц.

Тест прошел успешно и показал, что зебровые амадины также могут воспринимать холодные оттенки и разграничивать их. Однако в обоих исследованиях птицы лучше различали определенные цветовые пары, чем другие. На основе этих данных авторы показали, где происходит основной переход между красным и оранжевым цветом, а также между синим и зеленым. У последнего диапазона граница оказалась более размытой. Это отчасти совпадает и с человеческим восприятием, так как, по словам исследователей, во многих языках слов для оттенков синего и зеленого меньше, чем для оттенков красного и оранжевого. Так ли это в действительности и в чем причина, сейчас сказать сложно, но авторы предполагают, что для хордовых млекопитающих диапазон теплых оттенков важнее, так как он соотносится с цветами плодов растений.

В прошлом году сотрудники Университета Огайо обнаружили, что люди способны правильно идентифицировать эмоции других, основываясь исключительно на малозаметных изменениях оттенка кожи вокруг носа, бровей, щек или подбородка.