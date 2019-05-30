Скачать
Четверг, 30.05.2019
Крушение вертолета: найдены тела двух военных, еще двух ищут
Крушение вертолета: найдены тела двух военных, еще двух ищут
Волкер: У Трампа обсудили возможную встречу с Зеленским
Волкер: У Трампа обсудили возможную встречу с Зеленским
Динамовец Миколенко вошел в символическую сборную Лиги Европы
Динамовец Миколенко вошел в символическую сборную Лиги Европы
Девушка с обложки: Надя Дорофеева в чулках поразила поклонников
Девушка с обложки: Надя Дорофеева в чулках поразила поклонников

Ученые заметили у птиц способность различать теплые и холодные оттенки

Ученые заметили у птиц способность различать теплые и холодные оттенки
11:45 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Исследователи натренировали птиц так, чтобы те, желая получить награду в виде корма, выбирали определенные оттенки цветов.

Амадины смогли ориентироваться в цветовом диапазоне "синий — зеленый".

Ученые из Университета Дьюка (США) провели эксперименты на зебровых амадинах (Taeniopygia guttata) и обнаружили, что те ориентируются как в диапазоне "красный — оранжевый", так и в цветовом диапазоне "синий — зеленый", как и человек. Результаты опубликованы в журнале Biological Sciences. 

Зебровые амадины относятся к семейству вьюрковых ткачиков. Они селятся у воды, питаются семенами трав и живут в среднем от пяти до десяти лет. Особенность этих птиц в том, что самцы обладают ярким клювом, цвет которого может варьироваться от красного до оранжевого. Самки чаще всего выбирают партнеров с темно-красным клювом — вероятно, потому, что такой цвет свидетельствует о лучшем здоровье самца. 

Предыдущие тесты, в которых исследователи представляли самкам восемь оттенков диапазона "красный — оранжевый", показали, что те способны видеть между ними разницу. Сейчас авторы провели похожий эксперимент с диапазоном "синий — зеленый". Этот опыт важен по двум причинам. Во-первых, он подтвердит, что у птиц есть способность к восприятию категорий цвета, которую ранее приписывали исключительно человеку. Во-вторых, он покажет, что категориальный аппарат цветов у птиц включает в себя не только теплые оттенки, но и холодные. 

Эксперты обнаружили окаменелость, которая сохранила целую стаю рыбок
Эксперты обнаружили окаменелость, которая сохранила целую стаю рыбокЧитать полностью

В качестве выбора им предоставлялись диски, разделенные по диаметру на два оттенка. Клетки во время эксперимента разделяли непрозрачными перегородками, а для освещения использовали галогенные лампы. Всего в опыте участвовало 17 птиц.

Тест прошел успешно и показал, что зебровые амадины также могут воспринимать холодные оттенки и разграничивать их. Однако в обоих исследованиях птицы лучше различали определенные цветовые пары, чем другие. На основе этих данных авторы показали, где происходит основной переход между красным и оранжевым цветом, а также между синим и зеленым. У последнего диапазона граница оказалась более размытой. Это отчасти совпадает и с человеческим восприятием, так как, по словам исследователей, во многих языках слов для оттенков синего и зеленого меньше, чем для оттенков красного и оранжевого. Так ли это в действительности и в чем причина, сейчас сказать сложно, но авторы предполагают, что для хордовых млекопитающих диапазон теплых оттенков важнее, так как он соотносится с цветами плодов растений. 

В прошлом году сотрудники Университета Огайо обнаружили, что люди способны правильно идентифицировать эмоции других, основываясь исключительно на малозаметных изменениях оттенка кожи вокруг носа, бровей, щек или подбородка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Птицы, Животные, Наука.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
02 Крушение военного вертолета: Зеленский поручил провести расследование трагедии
03 Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии
04 Зеркаль: Мы доказали, что РФ не имела никакого права задерживать наши суда и моряков
05 Гороскоп на сегодня, 30 мая 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сезон &quot;тропиков&quot;: украинцам обещают дожди и жару до +33°
Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
На Донбассе боевики 19 раз нарушали &quot;режим тишины&quot;
На Донбассе боевики 19 раз нарушали "режим тишины"
Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией
Мадуро рассказал о тайных переговорах с оппозицией
Королева Рания потрясла новым нарядом в детском музее Иордан
Королева Рания потрясла новым нарядом в детском музее Иордан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь