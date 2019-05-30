Новое исследование нашло еще одну причину вымирания неандертальцев

Новости науки: Неандертальцы неизменно привлекают внимание исследователей.

Они жили параллельно с предками современных людей и во многих отношениях были на них похожи, хотя, разумеется, имели и существенные отличия. Обычный неандерталец обладал средним ростом (примерно 165 сантиметров), массивным телосложением и большой вытянутой головой. Если говорить об объеме черепной коробки, то она была даже больше, чем у представителей вида homo sapiens. Кроме всего этого, неандертальцы отличались от человека разумного более короткой шеей и относительно короткими руками, похожими на лапы.

Первые представители рода homo, которых можно отнести к ранним неандертальцам, могли появиться в Европе более 600 тысяч лет назад, а последние из этих гоминид вымерли примерно 40 тысяч лет назад. Вокруг исчезновения неандертальцев идут жаркие споры. Кто-то обвиняет в их гибели предков современных людей, а кто-то - климатические изменения. Консенсуса достигли разве что в отношении понимания того, что гены homo neanderthalensis продолжают жить в современных людях: предки сапиенсов смешивались с неандертальцами.

Французские исследователи вынесли на суд общественности новую теорию исчезновения древних гоминид. По их мнению, причину вымирания неандертальцев стоит искать в снижении рождаемости. Свои выводы эксперты опубликовали в издании Plos One.

Специалисты рассчитали, что при снижении рождаемости у неандертальцев на 2,7 процента можно ожидать их полного вымирания через 10 тысяч лет. Спад рождаемости в пять и восемь процентов приводил к вымиранию через 6000 и 4000 лет соответственно.

Выводы ученые сделали на основе данных компьютерной модели, показывающей, какие изменения должны произойти среди неандертальцев, чтобы их численность упала ниже 5000 особей. "Мы показываем, что в долгосрочной перспективе незначительное изменение уровня рождаемости у молодых женщин могло существенно сказаться на скорости роста популяции в ее долгосрочном выживании", - пишут исследователи.

При этом ученые затрудняются ответить на вопрос о первоначальной причине спада рождаемости. Одной из самых правдоподобных версий они считают нехватку продовольствия в условиях конкуренции с предками современных людей. Также нельзя исключать, что к снижению рождаемости могла привести гибридизация - смешивание с homo sapiens.

Ранее, напомним, стало известно, что в Китае нашли череп древнего человека, несущий целый ряд современных черт, но датированный временем, когда современных людей там еще не было, согласно более ранним научным выводам. А еще раньше в Израиле нашли древнейшие останки людей за пределами Африки.