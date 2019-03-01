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Доказано, что у неандертальцев была правильная, человеческая осанка

Доказано, что у неандертальцев была правильная, человеческая осанка
04:36 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости шоу бизнеса: Ученые составили полную трехмерную виртуальную реконструкцию таза и позвоночника неандертальца.

Ровная и сбалансированная осанка — один из отличительных признаков всех членов рода Homo. Однако недавние анализы неандертальского позвоночника показали, что у этих архаичных людей не было полностью развитого позвоночника в форме буквы S.

"Наша виртуальная реконструкция скелета из Ла-Шапель-о-Сен показала обратное, — говорит исследователь из Цюрихского университета доктор Мартин Хойзлер.

Доктор Хойзлер и его соавторы смогли показать, что у неандертальцев был изогнутый поясничный отдел и шея — как у анатомически современных людей. Работа ученых описана в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Во время реконструкции таза мы обнаружили, что крестец в нем был расположен так же, как и у современных людей, — объясняют исследователи. — Это привело нас к выводу, что у неандертальцев был поясничный отдел с хорошо развитым изгибом".

 Собрав вместе отдельные поясничные и шейные позвонки, ученые заметили, что изгиб позвоночника был еще более выраженным. Так, они смогли увидеть, что контакт между остистыми отростками каждого позвонка был очень тесным, также они нашли заметные следы износа, появившиеся частично из-за изгиба позвоночника. Помимо этого, следы износа обнаружились и в тазобедренном суставе скелета из Ла-Шапель-о-Сен.

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"Давление на тазобедренный сустав и расположение таза такие же, как у нас, — говорит доктор Хойзлер. — Эти данные подкрепляются анализом других неандертальских скелетов с достаточным количеством сохранившихся костей позвоночника и таза. В целом у нас нет практически никаких доказательств того, что у неандертальцев была фундаментально другая анатомия. Настало время распознать основные сходства между неандертальцами и современными людьми и переключиться на тонкие биологические и поведенческие изменения, проявившиеся у людей в позднем плейстоцене".

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Исследования, Ученые, Осанка, Доказательства, Неандерталец, Хребет.
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