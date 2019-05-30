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На Марсе нашли "признаки жизни": каменные образования, похожие на пасту

На Марсе нашли "признаки жизни": каменные образования, похожие на пасту
21:39 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости науки: По словам ученых, чья работа была опубликована в журнале Astrobiology, похожие структуры образуются и на Земле.

На нашей планете их вызывает бактерия Sulfurihydrogenibium yellowstonense. Она относится к экстремофилам, а значит, потенциально может существовать в марсианских условиях.

Вполне вероятно, по словам ученых, что этот вид бактерий живет на поверхности Марса и процветает. Бактерия принадлежит к линии, которая эволюционировала до того, как в атмосфере Земли начал появляться кислород (примерно 2,35 миллиарда лет назад). Она может выжить в очень горячей воде, прямо возле геотермальных источников. Бактерия также может выдержать интенсивный ультрафиолетовый свет и хорошо себя чувствует в окружающих средах с низким уровнем кислорода, используя серу и углекислый газ как источники энергии.

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Sulfurihydrogenibium yellowstonense катализирует образование кристаллических горных пород, которые выглядят как слои макаронных изделий. Уникальная форма и структура пород, связанных с Sulfurihydrogenibium yellowstonense, являются результатом ее необычного образа жизни. В быстротекущей воде бактерии цепляются друг за друга и "держатся изо всех сил". Они образуют тугие нити, которые развеваются, как флаг. Они видимы для человеческого глаза и больше всего походят на пасту феттучини.

Сформированные бактериями и известняком структуры, называемые травериновыми террасами, в Йеллоустонском национальном парке

Команда проанализировала микробные геномы, оценила, у каких генов наиболее активная экспрессия, и расшифровала метаболические потребности этих бактерий. Ученые также исследовали возможности Sulfurihydrogenibium yellowstonense в области скального строительства. Обнаружился интересный факт: белки на поверхности бактерий ускоряют скорость кристаллизации карбоната кальция вокруг бактериальных нитей и внутри них. Благодаря белкам, этот процесс протекает в нитях в миллиард раз быстрее, чем в любой другой природной среде на Земле. В результате образуются широкие полосы затвердевшей породы с волнистой нитевидной текстурой.

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Эти структуры, по словам ученых, трудно с чем-то спутать. Поэтому, если их удастся обнаружить на Марсе, это будет одним из главных признаков наличия жизни на планете в настоящем или прошлом.

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Марс, Astrobiology, Sulfurihydrogenibium yellowstonense.
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