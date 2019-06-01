Скачать
Суббота, 01.06.2019
В Вашингтоне хотят предоставить Украине статус главного союзника США
В Вашингтоне хотят предоставить Украине статус главного союзника США
Праздники и выходные в июне: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Праздники и выходные в июне: сколько будут отдыхать украинцы
Определился соперник сборной Украины (U-20) в 1/8 финала ЧМ-2019
Определился соперник сборной Украины (U-20) в 1/8 финала ЧМ-2019
Кайли Дженнер раскритиковали за "неправильное" умывание
Кайли Дженнер раскритиковали за "неправильное" умывание

В Британии опубликовали кадры солнечного затмения

В Британии опубликовали кадры солнечного затмения
11:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости науки: Видео размещено на сайте Королевского астрономического общества.

Кадры фильма, который длится чуть больше минуты, были реконструированы специалистами из Национального архива Британского института кино.

Британский институт кино и Королевское астрономическое общество оцифровали и выложили в открытый доступ первую киносъемку полного солнечное затмение 28 мая 1900 года.

Съемку вел британский иллюзионист Невил Маскелайн вместе с астрономом из США Джоном Бэконом 28 мая 1900 года во время экспедиции Британской астрономической ассоциации в Северную Каролину. Эта была вторая попытка Невила снять затмение. В первый раз он это сделал в 1898 году в Индии, однако пленки были утерены. 

Фантастические мегаструктуры и макроинженерные проекты в истории

Кадры фильма, который длится чуть больше минуты, были реконструированы специалистами из Национального архива Британского института кино, после чего все изображения были сведены в видео с разрешением 4К, которое опубликовано в открытом доступе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Британия, Затмение, Солнечное затмение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский заявил о важности солидарности Франции с Украиной
02 Последний звонок: Ольга Сумская провожает свою дочь во взрослую жизнь
03 Приметы и обряды на 1 июня – День Ивана
04 "Юра совсем не такой": Катя Осадчая рассказала, какой на самом деле ее муж
05 Данилюк прокомментировал скандальное заявление совладельца "Квартала 95"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Жара и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в первый день лета
Жара и грозы: какой будет погода в первый день лета
Зеленский отреагировал на приглашение Трампа посетить Вашингтон
Зеленский отреагировал на приглашение Трампа
Сегодня - День защиты детей
Сегодня - День защиты детей
Известный украинский режиссер попал в больницу
Известный украинский режиссер попал в больницу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь