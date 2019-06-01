NASA опубликовало красочный рентгеновский снимок Вселенной

Новости науки: Снимок сделан с помощью инструмента "Найсер", находящегося на борту Международной космической станции.

Астрофизики NASA создали с помощью аппарата NICER (Neutron star Interior Composition Explorer) снимок, показывающий все видимые космические источники рентгеновского излучения на части звездного неба.

Об этом сообщает NASA.

"Карта включает данные за первые 22 месяца научной деятельности NICER. Каждая дуга отслеживает рентгеновские лучи, а также случайные удары энергичных частиц, захваченных во время ночных движений", - говорится в сообщении.

После того как МКС заходит в тень Земли, прибор примерно каждые полтора часа вылавливает высокоэнергетические фотоны с восьми точек ночного неба. Каждая изогнутая линия — это путь, по которому перемещается внимание инструмента от одного источника излучения к другому. Небольшие пятна и линии — энергетические частицы, которые так или иначе попадают в сенсоры.

Самые крупные "искры" представляют особый интерес, так как они сильно отличаются по яркости, которая зависит от интенсивности сигнала от этих точек и времени, на которое NICER на них задерживается. Многие из этих точек, по словам ученых, могут быть нейтронными звездами.