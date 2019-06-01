Употребление гомеопатического препарата привело к алкогольному гепатиту и летальному исходу

Новости науки: Случай произошел у непьющего мужчины после приема названных препарата.

38-летний мужчина с хроническим заболеванием печени обратился к врачам, когда почувствовал резкое ухудшение своего общего состояния. Медики тщетно искали признаки инфекции, употребления наркотиков и даже пестицидов, но так и не нашли ничего такого. Симптомы заболевания оказались очень похожи на алкогольный гепатит. Однако мужчина вообще не употреблял алкогольных напитков, ведь у него было хроническое заболевание печени.

Выяснилось, что в течение последнего месяца мужчина принимал гомеопатические средства - якобы для того, чтобы справиться с высоким уровнем билирубина - высокотоксичного для клеток организма вещества, которое образуется в результате нашей жизнедеятельности. В качестве растворителя в этом средстве использовался 18-процентный спирт, который и вызвал алкогольный гепатит.

Ранее избыток билирубина у пациента врачи связали с синдромом Жильбера - полностью доброкачественным генетическим заболеванием, которое, как правило, вообще не лечится. Врачи, к которым пациент обратился при ухудшении самочувствия, так и не поняли, зачем ему назначили гомеопатический препарат при таком диагнозе.

Через две недели после начала лечения пациент заявил, что чувствует сонливость и говорит нечленораздельно, будто находится в состоянии алкогольного опьянения. Врач назначил ему немного другую форму приема препарата. Прошло еще две недели, и все стало серьезнее: глаза пожелтели, моча потемнела, а ноги начали опухать. Повторные анализы крови показали всплеск количества билирубина примерно в десять раз выше нормы, при этом другие ферменты печени также оказались повышены. Все признаки указывали на острую форму гепатита, обычно связанную с частым употреблением алкоголя.

Причина заболевания выяснилась, только когда больной рассказал, что принимает гомеопатический препарат. В таких средствах может не содержаться никаких лекарственных соединений, но когда растворителем является 18-процентный спирт, пациент с хроническим заболеванием печени может серьезно пострадать.

Несмотря на то что врачи выяснили, что вызвало алкогольный гепатит, повреждения, нанесенные печени пациента, оказались необратимыми. К сожалению, всего через месяц и 12 дней после первого приема в клинике у мужчины развилась полиорганная недостаточность и он скончался.