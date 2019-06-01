Скачать
Суббота, 01.06.2019
Родственники погибших в катастрофе MH17 потребовали разъяснений от премьера Малайзии
Родственники погибших в катастрофе MH17 потребовали разъяснений от премьера Малайзии
Авария на Дунае: Венгерские спасатели расширят область поисков пропавших без вести
Авария на Дунае: Спасатели расширят область поисков пропавших без вести
Тоттенхэм - Ливерпуль: стартовые составы команд
Тоттенхэм - Ливерпуль: стартовые составы команд
NASA удалось заснять изумительный рассвет на планете Венера
NASA удалось заснять изумительный рассвет на планете Венера

Употребление гомеопатического препарата привело к алкогольному гепатиту и летальному исходу

Употребление гомеопатического препарата привело к алкогольному гепатиту и летальному исходу
20:45 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Случай произошел у непьющего мужчины после приема названных препарата.

38-летний мужчина с хроническим заболеванием печени обратился к врачам, когда почувствовал резкое ухудшение своего общего состояния. Медики тщетно искали признаки инфекции, употребления наркотиков и даже пестицидов, но так и не нашли ничего такого. Симптомы заболевания оказались очень похожи на алкогольный гепатит. Однако мужчина вообще не употреблял алкогольных напитков, ведь у него было хроническое заболевание печени.

Выяснилось, что в течение последнего месяца мужчина принимал гомеопатические средства - якобы для того, чтобы справиться с высоким уровнем билирубина - высокотоксичного для клеток организма вещества, которое образуется в результате нашей жизнедеятельности. В качестве растворителя в этом средстве использовался 18-процентный спирт, который и вызвал алкогольный гепатит.

Ранее избыток билирубина у пациента врачи связали с синдромом Жильбера - полностью доброкачественным генетическим заболеванием, которое, как правило, вообще не лечится. Врачи, к которым пациент обратился при ухудшении самочувствия, так и не поняли, зачем ему назначили гомеопатический препарат при таком диагнозе.

Супрун: Мозг женщин и мужчин реагирует на алкоголь по-разному
Супрун: Мозг женщин и мужчин реагирует на алкоголь по-разномуЧитать полностью

Через две недели после начала лечения пациент заявил, что чувствует сонливость и говорит нечленораздельно, будто находится в состоянии алкогольного опьянения. Врач назначил ему немного другую форму приема препарата. Прошло еще две недели, и все стало серьезнее: глаза пожелтели, моча потемнела, а ноги начали опухать. Повторные анализы крови показали всплеск количества билирубина примерно в десять раз выше нормы, при этом другие ферменты печени также оказались повышены. Все признаки указывали на острую форму гепатита, обычно связанную с частым употреблением алкоголя.

Причина заболевания выяснилась, только когда больной рассказал, что принимает гомеопатический препарат. В таких средствах может не содержаться никаких лекарственных соединений, но когда растворителем является 18-процентный спирт, пациент с хроническим заболеванием печени может серьезно пострадать.

Вред или польза: как алкоголь влияет на сердце

Несмотря на то что врачи выяснили, что вызвало алкогольный гепатит, повреждения, нанесенные печени пациента, оказались необратимыми. К сожалению, всего через месяц и 12 дней после первого приема в клинике у мужчины развилась полиорганная недостаточность и он скончался.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Алкоголь, Смерть, Тяжелые последствия, Гомеопатические препараты, Алкогольный гепатит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский решил изменить два указа предыдущих президентов
02 Приметы и обряды на 1 июня – День Ивана
03 Зеленский отреагировал на приглашение Трампа посетить Вашингтон
04 Лучшие поздравления в прозе с Днем защиты детей
05 Оригинальные поздравления с Днем защиты детей: стихи и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Праздники и выходные в июне: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Праздники и выходные в июне: сколько будут отдыхать украинцы
Жара, новые тарифы и наличные: что изменится в июне
Жара, новые тарифы и наличные: что изменится в июне
Сегодня - День защиты детей
Сегодня - День защиты детей
&quot;Ярлыки вредят всем&quot;: голливудская актриса рассказала, как относится к гендерным стереотипам
"Ярлыки вредят всем": голливудская актриса рассказала, как относится к гендерным стереотипам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь