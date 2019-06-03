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Генно-модифицированный грибок показал отличные показатели в борьбе с малярией

Генно-модифицированный грибок показал отличные показатели в борьбе с малярией
04:40 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: pixabay

Новости науки: Генетически модифицированный грибок справляется с малярией.

Специалисты по генной модификации из Университета Мериленда в США продемонстрировали первые результаты испытания одного из своих наиболее длительных и интересных проектов – генно-модифицированного грибка, нацеленного на уничтожение вируса малярии в страдающих от нее регионах Африки. В частности, специалисты уже провели первые полевые тесты вне лабораторий на территории одной из деревень в Буркина-Фасо в Западной Африке и установила, что их модифицированный грибок в самом деле прекрасно справляется с уничтожением малярийного вируса, эффективно проникая в комаров-разносчиков и при этом игнорируя все другие виды насекомых и живых существ, что немаловажно.

Стоит отметить, что речь идет о грибке под названием Metarhizium pingshaensei, представляющий собой в естественной среде обитания натуральный антибиотик против вируса малярии – однако в своем измененном генетическом виде он демонстрирует еще более высокую токсичность для малярийных комаров, при значительно меньшем употреблении удельного объема грибка. Специалисты указывают на то, что в генной модификации также были использованы яды североафриканского скорпиона и австралийского синегорного паука – а возможность не задевать других насекомых своих действием ученые также обязаны изменению некоторых генетических маркеров и особенностей, которые воздействуют на комаров-переносчиков малярии.

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Согласно предварительным результатам, уже в течение первых двух недель при помощи данного грибка удалось снизить распространение малярии примерно на 45%, что является действительно большим и отличным показателем, в особенности учитывая быструю динамику развития малярии.

Таким образом, окрыленные первым успехом, специалисты наверняка захотят испытать и некоторые другие варианты и конфигурации данного грибка против малярии – предполагается, что уже совсем скоро специалисты приступят ко второй фазе генетической модификации грибка с целью сделать его еще более концентрированным, что позволит неплохо экономить первоначальный объем используемого грибкового сырья. Кроме того, они говорят о желании уменьшить его стоимость.

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Комары, Малярия, Биология, Грибок.
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