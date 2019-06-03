Зависимость от соцсетей может свидетельствовать о стрессе

Новости науки: Стресс может привести к патологической зависимости от социальных сетей.

Друзья в социальных сетях, таких как Facebook, могут быть отличным источником утешения в периоды стресса. Однако, если подверженные стрессу пользователи не получают никакой поддержки вне соцсетей, они рискуют тем, что у них может развиться патологическая зависимость от последних — как например, зависимость от Facebook. Таков результат исследования, проведенного группой Исследовательского центра психического здоровья в Рурском Университете Бохума, возглавляемой доктором Юлией Браиловской. Ученые опубликовали свои выводы в журнале "Психиатрические исследования".

Во время своего исследования они проанализировали результаты онлайн-опроса, в котором приняли участие 309 пользователей Facebook в возрасте от 18 до 56 лет. "Мы специально пригласили студентов принять участие в опросе, поскольку по ряду причин они часто испытывают высокий уровень стресса", — объясняет Юлия Браиловская.

Зачастую студенты оказываются под давлением извне из-за необходимости, как считается, добиваться успеха. Более того, многие покидают свой родной дом и свое окружение; и им впервые приходится самим вести домашнее хозяйство; кроме того, они заняты построением новых отношений.

Вопросы исследователей помогли определить уровень стресса, а также выяснить, сколько социальной поддержки участники получали вне сетей и в режиме онлайн. Кроме того, пользователей спросили, сколько времени они проводят в Facebook ежедневно и как они себя чувствуют, если не могут быть в соцсети.

"Наши выводы показали, что существует реальная связь между уровнем ежедневного стресса, степенью активности в Facebook и тенденцией к развитию патологической зависимости от социальной сети", — заключает Юлия Браиловская.

В то же время этот эффект уменьшается, если пользователи получают поддержку от семьи и друзей в реальной жизни. Люди, которые не испытывают особой поддержки вне сети, подвергаются наибольшему риску развития зависимости от Facebook.

К симптомам зависимости относится, например, следующее: пользователи проводят все больше и больше времени в Facebook и испытывают дискомфорт, когда не могут подключиться к сети. Патологическое поведение, в свою очередь, влияет на их жизнь вне общения в сети и может заманить их в замкнутый круг.

"Этот аспект необходимо учитывать при лечении человека с патологической зависимостью или с подозрением на патологическую зависимость от Facebook", — говорит психолог.