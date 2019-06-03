Эксперименты на мышах: Ученые продемонстрировали работу "внутренних часов" в клетках печени и кожи

Новости науки: В ходе лабораторных экспериментов авторы получали ГМ-линии мышей с нарушенной работой "внутренних часов" гипоталамуса.

Работу "внутренних часов" организма регулирует мозг, однако эксперименты на мышах показали, что даже без его участия органы и ткани меняют свою активность в зависимости от освещения.

Множество физиологических процессов в человеческом организме подчиняются суточным колебаниям циркадных ритмов. Главным инструментом их регуляции выступает мозг, точнее говоря — гипоталамус. Однако в разных частях тела имеются свои "внутренние часы", способные "идти" независимо от мозга. К такому выводу пришла команда ученых из Испании и США, статьи которых (1, 2) опубликованы в журнале Cell.

Подавление активности гена Bmal1 в нейронах их супрахиазматического ядра не позволяло ему выделять мелатонин и влиять на активность органов и тканей всего организма. Тем не менее опыты показали, что органы и ткани животных продолжали следовать суточным ритмам, запуская работу Bmal1 в собственных клетках.

Опыты показали, что эти колебания не зависели от установленного режима кормления. Зато они менялись в зависимости от внешней освещенности: клетки кожи и даже печени животных каким-то образом получали информацию о ней, так что работа их циркадных ритмов нарушалась лишь при помещении мышей в полную и постоянную темноту.

В дальнейшем ученые намерены продолжить эту работу с тем, чтобы лучше понять регуляцию "внутренних часов" в организме млекопитающих и научиться лучше справляться с их нарушениями, которые так распространены в современном обществе, живущем в условиях искусственного освещения.