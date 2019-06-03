Марсоход Curiosity подтвердил наличие глины на Марсе

Новости науки: Марсоход добрался до точки назначения и смог собрать необходимые образцы.

Марсоход NASA нашел следы глины на горе Эолида. Глина часто образуется при контакте с водой, поэтому может многое рассказать об истории Марса.

Следы глины на горе Эолида (гора Шарпа) орбитальные аппараты зафиксировали еще до посадки Curiosity. Поэтому одними из целей его миссии руководство NASA выбрало посещение горы Эолида и анализ обнаруженной там глины.

Гора Эолида находится внутри кратера Гейла, в котором Curiosity приземлился 6 августа 2012 года. Она имеет высоту в 5,5 километра, а это значит, что состав ее горных пород может многое рассказать о геологии Марса и его истории. У подножья этой горы Curiosity и пробурил две скважины для поиска глины. Эти скважины получили названия Аберледи (Aberlady) и Килмари (Kilmarie).

Ранее марсоход уже обнаруживал глинистые минералы, которые сформировались около 3,5 миллиарда лет назад на дне марсианских рек и озер. Но на этот раз концентрация глины во взятых марсоходом пробах грунта оказалась самой высокой за все время работы ровера. Полученные Curiosity результаты говорят о том, что в кратере Гейла когда-то было большое количество воды и, скорее всего, он представлял собой озеро.

Эти результаты также помогут понять, как сформировалась гора Эолида. Теперь ученые предполагают, что она могла возникнуть в течение двух миллиардов лет, поднимаясь со дна озера. Вполне возможно, что в свое время весь кратер был заполнен донными отложениями, которые постепенно разрушались, образовав в итоге Эолиду.

Curiosity даст нам более детальное представление о содержащихся в глине породах, чем это сделали орбитальные аппараты. Они не могли точно сказать, была ли обнаруженная глина в скальной породе горы или это была эродированная галька и камни, которые выветрились из верхних слоев горы и упали на дно кратера. Curiosity прояснил это в какой-то степени с открытием глины в Аберледи и Килмари, но аппарату еще предстоит много работы, чтобы узнать историю формирования Эолиды и похожих на нее гор на поверхности Марса.