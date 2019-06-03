Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
В НБУ сообщили, сколько Украина должна заплатить долга этим летом
В НБУ сообщили, сколько Украина должна заплатить долга этим летом
Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь
Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь

Марсоход Curiosity подтвердил наличие глины на Марсе

Марсоход Curiosity подтвердил наличие глины на Марсе
11:47 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Марсоход добрался до точки назначения и смог собрать необходимые образцы.

Марсоход NASA нашел следы глины на горе Эолида. Глина часто образуется при контакте с водой, поэтому может многое рассказать об истории Марса.

Следы глины на горе Эолида (гора Шарпа) орбитальные аппараты зафиксировали еще до посадки Curiosity. Поэтому одними из целей его миссии руководство NASA выбрало посещение горы Эолида и анализ обнаруженной там глины.

Гора Эолида находится внутри кратера Гейла, в котором Curiosity приземлился 6 августа 2012 года. Она имеет высоту в 5,5 километра, а это значит, что состав ее горных пород может многое рассказать о геологии Марса и его истории. У подножья этой горы Curiosity и пробурил две скважины для поиска глины. Эти скважины получили названия Аберледи (Aberlady) и Килмари (Kilmarie). 

Ранее марсоход уже обнаруживал глинистые минералы, которые сформировались около 3,5 миллиарда лет назад на дне марсианских рек и озер. Но на этот раз концентрация глины во взятых марсоходом пробах грунта оказалась самой высокой за все время работы ровера. Полученные Curiosity результаты говорят о том, что в кратере Гейла когда-то было большое количество воды и, скорее всего, он представлял собой озеро.

А вы до сих пор не знали: главные научные заблуждения, в которые продолжают верить

Эти результаты также помогут понять, как сформировалась гора Эолида. Теперь ученые предполагают, что она могла возникнуть в течение двух миллиардов лет, поднимаясь со дна озера. Вполне возможно, что в свое время весь кратер был заполнен донными отложениями, которые постепенно разрушались, образовав в итоге Эолиду. 

Curiosity даст нам более детальное представление о содержащихся в глине породах, чем это сделали орбитальные аппараты. Они не могли точно сказать, была ли обнаруженная глина в скальной породе горы или это была эродированная галька и камни, которые выветрились из верхних слоев горы и упали на дно кратера. Curiosity прояснил это в какой-то степени с открытием глины в Аберледи и Килмари, но аппарату еще предстоит много работы, чтобы узнать историю формирования Эолиды и похожих на нее гор на поверхности Марса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Curiosity, Марс, Наука, Марсоход Curiosity, Глина на Марсе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления
02 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
03 Мэр Харькова выступает за прямой диалог с Путиным
04 Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
05 Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине вступает в силу новая редакция &quot;Украинского правописания&quot;
Вступает в силу новая редакция "Украинского правописания"
Итоги дня 2 июня: Снос памятника Жукову в Харькове и трагедия на Kozak Fest
Главные новости 2 июня
Прогноз погоды на неделю: жара до +30° и кратковременные дожди с грозами
Начало недели начнется с жары и дождей с грозами
Создатель культового сериала &quot;Ганнибал&quot; намерен снять четвертый сезон шоу
Создатель культового сериала "Ганнибал" намерен снять четвертый сезон шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь