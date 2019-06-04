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Виртуальный гипноз успешно заменил седативные средства во время хирургических операций

Виртуальный гипноз успешно заменил седативные средства во время хирургических операций
02:40 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay

Новости науки: Виртуальная реальность способна заменить седативные во время операций.

Во время хирургических операций, помимо анестезии, людям дают седативные препараты для уменьшения эмоционального напряжения. По мнению бельгийских ученых из больницы имени Эразма Роттердамского, для успокоения пациентов с таким же успехом можно использовать виртуальную реальность, которая будто гипнотизирует человека и придает спокойствие. Они доказали правдивость своей теории в ходе эксперимента, результатами которого поделились на конгрессе Европейского общества анестезиологии Euroanaesthesia.

В эксперименте участвовало 60 пациентов, которым требовались ортопедические операции на плечевом, лучезапястном или коленном суставе, и все это с использованием анестезирующих и успокаивающих средств. Они были разделены на группы по 20 человек: первая группа получала анестезию и седативные, а вторая — анестезию и часть виртуального гипноза. Третья группа, от которой ожидался самый большой результат, получила анестезию и во время операции пребывала внутри виртуальной реальности.

Суть виртуального гипноза состояла в том, что пациентам показывались кадры из жизни подводных животных. На них также были надеты наушники, в которых диктор успокаивающим голосом читал текст. Ожидалось, что смотря на это, пациенты смогут полностью отвлечься от операции и не беспокоиться о возможной боли. При возникновении боли они имели право сказать об этом — им сразу же давали седативный препарат.

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Как и ожидалось, третья группа получила от виртуального гипноза максимальный эффект — 90% пациентов спокойно пролежали на операционном столе не требуя седативных средств. Вторая группа, которая посмотрела только часть успокаивающего фильма, тоже легко перенесла хирургическое вмешательство, но некоторые люди впоследствии почувствовали тревогу.

По словам исследователя Дельфина Ван Хекке, виртуальный гипноз легок в использовании и очень нравится пациентам. Им пока неизвестно, каким образом он уменьшает боль, но, скорее всего, пациенты попросту переносят свой фокус с операции в фильм. В будущем виртуальная реальность может начать использоваться как лечебная терапия для людей с хроническими болями.

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Гипноз, Операции, Виртуальная реальность, Хирургия.
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