Ученые прогнозируют потепление "по худшему сценарию"

Новости науки: Изменения климата названы экзистенциальной угрозой цивилизации, причем весьма близкой: по мнению аналитиков, уже к 2050-му жизнь человечества круто переменится.

Австралийские аналитики считают высокими шансы на разрушение цивилизации уже начиная с 2050 года и призывают мир ко всеобщей мобилизации для борьбы с изменениями климата.

Независимая аналитическая группа Breakthrough — National Centre for Climate Restoration работает в Австралии. Она включает крупных ученых, политиков и общественных деятелей и занимается проблемами глобального изменения климата с 2014 года. Недавно группа представила новый доклад, посвященный прогнозам на ближнюю и среднюю перспективу, и выводы его оказались крайне пугающими.

Ключевым автором доклада выступил бывший министр обороны Австралии, адмирал в отставке Крис Барри (Chris Barrie), активный защитник природы. По его мнению, изменения климата уже к 2050 году могут иметь "крайне серьезные последствия" для безопасности, которые не только весьма вероятны, но и трудно прогнозируемы, поскольку человечество за последние тысячи лет не переживало ничего подобного по масштабам.

По оценке Криса Барри, продолжение существующих трендов глобального потепления вызовет повышение средней температуры на 3 °С, после чего изменения станут уже необратимы. При этом экс-адмирал полагает, что точка невозврата практически пройдена и сегодня мы стремительно движемся к разрушению нормальной биосферы, а вместе с ней — и государств, и привычного порядка международных отношений. Огромные массы людей будут вынуждены переселиться с мест, ставших необитаемыми, и еще больше столкнутся с нехваткой чистой воды. Резко упадет производительность сельского хозяйства, а в пока еще плодородных субтропических зонах оно станет вовсе невозможным.

"Даже потепление на 2 °С будет означать переселение более чем миллиарда человек, а при менее благоприятных сценариях масштабы разрушений оказываются за пределами наших возможностей прогнозирования, вплоть до полного конца цивилизации", — пишет Крис Барри. Экс-адмирал считает, что единственным способом ослабить катастрофу будет глобальная мобилизация усилий всего мирового сообщества. Нечто вроде того, что происходило в годы Второй мировой войны, но сосредоточенное на снижении выбросов парниковых газов и восстановлении климата Земли.