Скачать
Вторник, 04.06.2019
Украина в Гааге: РФ стремится отвлечь Суд, неправильно характеризуя спор
Украина в Гааге: РФ стремится отвлечь Суд, неправильно характеризуя спор
Выборы в парламент: Климкин все еще находится в поиске команды
Выборы в парламент: Климкин все еще находится в поиске команды
Лунин покинул расположение юношеской сборной Украины
Лунин покинул расположение юношеской сборной Украины
Расизм в "Чернобыле": что не понравилось британской сценаристке
Расизм в "Чернобыле": что не понравилось британской сценаристке

Разгадана тайна галактики, в которой, как предполагалось, нет темной материи

Разгадана тайна галактики, в которой, как предполагалось, нет темной материи
15:58 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Темную материю можно без преувеличения назвать одной из главных загадок Вселенной.

Ответы на вопросы о галактике NGC1052-DF2, как выяснили ученые, лежат на поверхности. Новые выводы могут приблизить нас к пониманию природы темной материи.

Стоит напомнить: это сугубо гипотетическая форма материи, которая не испускает электромагнитное излучение и напрямую не взаимодействует с ним. Если говорить проще, то ее невозможно обнаружить напрямую, используя существующие методы, однако расчеты показывают, что она существует. Причем не просто существует, но и занимает 22% от всего состава Вселенной. 

То, что темная материя действительно есть, подтвердили многочисленные наблюдения за астрофизическими объектами, а также исследование гравитационных эффектов, которые они порождали. 

Тем интереснее для ученых оказалась новость об обнаружении галактики, где, согласно ранним исследованиям, темной материи практически нет. Речь идет о NGC 1052-DF2 — ультрадиффузной (то есть с крайне низкой светимостью) галактике в созвездии Кита. Астрономы оценили массу галактики, и она практически совпала с массой ее светил. Это и позволило сделать вывод об отсутствии темной материи.

Однако сейчас исследователи усомнились в ранее полученных выводах. Международная команда во главе со специалистами Канарского института астрофизики решила перепроверить данные и неожиданно выяснила, что все аномальные измерения в предыдущем исследовании, которые указывали на отсутствие темной материи, зависели от расстояния до галактики, которое, как предполагали, составляет 64 миллиона световых лет. Используя данные обсерватории "Джемини" и космического телескопа "Хаббл", астрономы детально измерили расстояние до NGC 1052-DF2. 

Астрономы получили первый прямой снимок далекой системы молодых экзопланет

Полученные данные показали, что во время ранних исследований была допущена ошибка и настоящее расстояние до NGC 1052-DF2 — не 64 миллиона световых лет, а 42 миллиона. Исходя из этого, можно сделать вывод, что масса галактики составляет примерно половину от той, которую определили раньше, а масса звезд — лишь около четверти от того, что предполагал предыдущий анализ. 

Таким образом, не только сама галактика имеет меньшую массу, но и доля "обычной" материи в ней меньше. Это подразумевает, что остальное должно быть темной материей. 

Напомним, недавно другая группа ученых обнаружила десятки "осиротевших" двойных систем, которые были выброшены из своих галактик взрывами сверхновых.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Наука, Астрономия, Вселенная, Темная материя, Галактики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день
02 МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
03 Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах "разгуляется" непогода
04 Экс-омбудсмен в Верховной Раде заменит Геращенко в ТКГ
05 У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах &quot;разгуляется&quot; непогода
В Украине "разгуляется" непогода
Трамп нарушил протокол, положив руку на спину королевы Елизаветы II
Президент США мог нарушить протокол в Британии
Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 июня 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 июня 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь