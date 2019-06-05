Редкое явление: две мертвые звезды слились в одну и "ожили"

Новости науки: Ученые решили исследовать звезду получше, используя спектроскопию для анализа химического состава газопылевого облака.

Астрономы открыли звезду, созданную из двух мертвых звезд, которые слились вместе, запустив термоядерный синтез в ядре.

Звезда называется J005311 и находится на расстоянии 10 тысяч световых лет от Земли, в созвездии Кассиопеи. Она привлекла внимание астрономов, потому что находится внутри планетарной туманности, которая излучает только в инфракрасном диапазоне, а не видимый свет.

Спектральный анализ показал, что в объекте не было ни водорода, ни гелия. И именно в этом крылось объяснение необычного факта. Звезды главной последовательности содержат в своих ядрах водород и гелий — самые легкие элементы. Между этими элементами и происходит термоядерный синтез в ядре молодой звезды. Но чем старше звезда, тем больше в ней накапливается тяжелых элементов и тем меньше становится водорода и гелия.

Но в жизни звезды наступает такой этап, когда энергии происходящих в ней термоядерных реакций не хватает для запуска новых процессов. Чтобы дать энергию новым процессам, ядро звезды начинает сжиматься. Радиационное давление от этого сжатия заставляет внешние слои звезды расширяться, образуется красный гигант. В конце концов, когда весь гелий закончится, эти внешние слои будут выброшены в космос, образуя планетарную туманность вокруг охлаждающего и светящегося ядра белого карлика.

Однако J005311 светит слишком ярко для одного белого карлика: его абсолютная светимость равна примерно 40 тысячам Солнц. Учитывая тот факт, что в ее составе практически нет водорода и гелия, а также то, что большинство звезд существуют в двойных системах, можно с большой долей вероятности сказать, что J005311 — это слившиеся вместе звезды одной системы.

По словам ученых, это довольно редкое явление. По их данным, в Млечном Пути вряд ли найдется хотя бы дюжина таких объектов. Именно поэтому они считают, что получили уникальные данные, которые позволят лучше понять поведение звезд и происходящие внутри них процессы.