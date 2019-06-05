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Среда, 05.06.2019
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Стало известно, что перья появились намного раньше птиц

Стало известно, что перья появились намного раньше птиц
12:44 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: В Китае за последние десятилетия сделаны сотни находок куда более древних динозавров, имевших перья ничуть не хуже, чем у птиц.

Развитие перьевого покрова началось задолго до появления первых птиц и "настоящих" динозавров юрского периода — около 250 миллионов лет назад.

Обзор палеонтологических и генетических данных о развитии перьев у древних динозавров и птиц провела группа профессора Бристольского университета Майкла Бентона (Michael Benton). В статье, опубликованной в журнале Trends in Ecology & Evolution, ученые резюмируют, что перья появились намного раньше птиц — за 80 миллионов лет — и долгое время никак не были связаны с полетом. 

"Древнейшей птицей по-прежнему остается археоптерикс, первые найденные останки которого относятся к позднему юрскому периоду, — говорит Майкл Бентон. — Хотя некоторые останки, позднее обнаруженные в Китае, несколько старше".

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Сами по себе перья образованы из прочных белков, бета-кератинов, и генетические изменения, связанные с их синтезом клетками кожи, авторы относят еще к началу триасового периода, около 250 миллионов лет назад. В ту эпоху происходило бурное развитие животных суши, они осваивали сложные и эффективные способы передвижения (в том числе на двух конечностях), совершенствовали регуляцию температуры тела. По-видимому, именно с этим связано развитие перьевого покрова, который обеспечивал теплоизоляцию древним архозаврам еще за 80 миллионов лет до появления первых птиц. 

В числе примеров авторы приводят кулиндадромеуса (Kulindadromeus), обнаруженного в 2010 году в Забайкальском крае. Двуногий растительноядный динозавр был покрыт не просто протоперьями, но уже демонстрировал разные формы перьевидных структур на разных частях тела. Важно то, что кулиндадромеус относился к птицетазовым, а не к тероподам, которые считаются предками птиц. Это позволяет предположить, что перья были свойственны еще их далеким предкам и появились, возможно, около 250 миллионов лет назад.

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Исследования, Птицы, Наука, Перья.
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