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У спутников планет, находящиеся вне Солнечной системы, могут быть условия для жизни

У спутников планет, находящиеся вне Солнечной системы, могут быть условия для жизни
21:16 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: К такому выводу пришел астрофизик из Университета Линкольна (Великобритания).

В своей научной работе он утверждает, что ядро экзолун может нагреваться за счет гравитационного притяжения планеты, вокруг которой они вращаются. Это, по словам ученого, может привести к тому, что на спутниках будет жидкая вода, причем это возможно даже для небесных тел далеко за пределами зоны обитаемости - расстояния от звезды, при котором на планете возможно существование жидкой воды.

На сегодня известно всего пять кандидатов на звание экзолуны. Такое маленькое количество этих объектов обусловлено сложностью их обнаружения и небольшим (в большинстве случаев) размером. Два таких кандидата, вращающихся вокруг экзопланеты J1407b, и подтолкнули астрофизика на анализ возможности существования жизни на спутниках экзопланет.

Исследователь провел компьютерное моделирование колец вокруг планеты J1407b, которые в 200 раз больше, чем у Сатурна. Он рассчитал гравитационные взаимодействия между частицами диска и планетой и использовал их в компьютерных моделях планеты и ее кольцевой системы. Затем ученый добавил в систему спутник, который вращался на различном расстоянии от планеты за пределами ее колец, чтобы проверить, меняется ли при этом структура колец.

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Результаты показали, что экзолуна действительно влияла на структуру колец. Однако, по словам ученого, такие же изменения могли вызвать другие гравитационные силы. Именно поэтому точно говорить о наличии экзолуны у планеты J1407b нельзя.

В ходе моделирования ученый также установил, что существует расстояние между планетой и спутником, на котором гравитационные силы довольно велики и могут порождать трение в ядре луны, разогревая его. Исходящее от ядра тепло, в свою очередь, может нагревать поверхность спутника до комфортной для жизни температуры. На таких спутниках, по его словам, может существовать жизнь - при условии наличия атмосферы и необходимых химических соединений.

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Внеземная жизнь, Экзолуна, Спутники планет.
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