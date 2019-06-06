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Компьютерная программа научилась предсказывать успех будущих актеров

Компьютерная программа научилась предсказывать успех будущих актеров
21:35 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Программу создали ученые из Университета Королевы Марии в Лондоне.

Для этого они обучили нейросеть на профилях более 2,4 миллиона актеров и актрис в интернет-базе фильмов IMDb. Помимо прогнозирования карьерных траекторий, ученые обнаружили связь между гендерной принадлежностью и успехом в отрасли, а также существенные корреляции между длительностью актерской карьеры и возрастом.

Продолжительная карьера и высокая активность в киноиндустрии оказались крайне редки по сравнению с более распространенной тенденцией очень популярных актеров и актрис, слава которых длится год и меньше. Почти 70 процентов профилей, которые анализировал компьютерный алгоритм, попали в категорию "короткоживущих" звезд. Также команда ученых обнаружила, что актеры-мужчины, которые не были "короткоживущими" звездами, как правило, имеют более длительную карьеру, чем их коллеги-женщины.

Неудивительно, что те, кто уже работает в шоу-бизнесе, с большей вероятностью получат новую роль. Те периоды, когда звезды последовательно находят роли в кино хотя бы на два года, называются "горячими полосами". Но их контрастируют "холодные полосы" - периоды времени, когда актеры и актрисы ждут новой работы. В ходе исследования также обнаружилось, что зачастую женщины имеют более длинные холодные полосы, чем мужчины. И мужчины-актеры, скорее всего, оправятся от холодной полосы и выйдут из нее, в то время как актрисы могут оказаться в бесконечном поиске ролей.

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У звезд существует также период "золотого года" - времени, когда у кинозвезды больше всего ролей за один год. Ученые выяснили, что у большинства актеров "золотой год" наступает в начале карьеры. Ошеломительный успех оценивался как наибольшее количество ролей за один год, если актерская карьера продолжалась как минимум два десятилетия. Исследователи обнаружили, что среди тех актеров, у которых "золотой год" наступает в середине или конце карьеры, больше всего мужчин. Это значит, что женщинам в будущем становится сложнее получать новые роли.

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Прогноз, Компьютерная программа, Успех актеров.
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