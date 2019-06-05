На радость геймеров: Ubisoft решил провести бесплатные выходные в Rainbow Six Siege

Новости технологии: В Rainbow Six Siege можно будет бесплатно поиграть на PS4, Xbox One и PC.

Что известно

Начиная с 6 июня пользователи PlayStation 4, Xbox One и PC смогут бесплатно поиграть в Rainbow Six Siege. Геймеры получат доступ ко всем картам, оперативникам и режимам, которые присутствуют в полной версии игры. Продлится аттракцион невиданной щедрости до 9 июня. Прогресс, заработанный во время бесплатных выходных, сохраняется, так что при покупке полной версии игры накопленный опыт и деньги останутся при вас.

Если не хотите пропустить бесплатные выходные в Rainbow Six Siege, то заходите на сайт игры, и установите напоминание в календаре. Также не забудьте заглянуть на грядущую трансляцию Ubisoft, во время которого Glackum попытается поставить мировой рекорд по спидрану Rayman 2: The Great Escape. За просмотр стрима геймер получат подарок от компании.