Эксперты оценили изменения климата Сибири

Новости науки: Стремительные изменения климата планеты и потепление обещают к концу века сделать обитаемыми обширные пространства до сих пор негостеприимных сибирских тайги и тундры.

Пространство от Урала до Тихого океана составляет 77 процентов территории России. Однако проживает здесь только 27 процентов ее населения, и большинство из них — в сравнительно умеренных и плодородных областях лесостепей на юго-западе страны. Из-за сурового климата и сложностей ведения сельского (да и любого другого) хозяйства эти регионы всегда были заселены довольно скудно. Однако ситуация может резко перемениться к концу XXI века.

Новое климатическое исследование провели Елена Парфенова и Надежда Чебакова из красноярского Института леса имени Сукачева СО РАН и Эмбер Соджа (Amber Soja) из Исследовательского центра Лэнгли NASA. Для расчетов ученые использовали различные комбинации 20 принятых моделей общей циркуляции атмосферы и двух из четырех прогностических моделей содержания углекислого газа (RCP). Один вариант RCP2.6 соответствует сценарию, по которому выбросы СО2 в атмосферу пройдут максимум в 2010-2020 годах и вплоть до 2100-го будут снижаться. Другой, негативный вариант RCP8.5 подразумевает, что выбросы будут расти на протяжении всего этого времени.

Ученые оценили возможное влияние того или иного развития событий на температурный режим и влажность Азиатской части России, а также изменения в площади вечной мерзлоты, суровости зимних холодов и экологическом потенциале региона (Ecological Landscape Potential), который указывает на его возможную биологическую продуктивность. Результаты ученые представили в статье, опубликованной в журнале Environmental Research Letters.

По словам ученых, сценарий RCP2.6 обещает повышение средней температуры в январе на 3,4 °С, в июле — на 1,9 °С, а уровня осадков — на 60 миллиметров. Более суровый вариант RCP 8.5 может привести к росту зимних температур на 9,1 °С, летних — на 5,7 °С, осадков — на 140 миллиметров. "Моделирование показало, что при развитии событий по RCP 8.5 климат Азиатской части России к 2080 году может стать более мягким, — говорит Елена Парфенова, — с меньшей площадью вечной мерзлоты, которая сократится с текущих 65 процентов от всей площади региона до 40 процентов".

Расчеты показали, что вариант RCP2.6 позволит увеличить экологический потенциал более чем на 15 процентах всей площади региона, впятеро повысив потенциал его населенности. "Азиатская часть России до сих пор остается слишком холодной, — продолжает Елена Парфенова. — В будущем более теплый климат, <...> а также способность производства пищи вполне могут сделать ее более привлекательной для людей. Однако правильное развитие территорий во многом зависит от социальной, политической и экономической повестки".