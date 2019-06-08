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NASA будет продавать космическим туристам билеты на МКС

NASA будет продавать космическим туристам билеты на МКС
22:14 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Сам билет до станции будет стоит 58 миллионов долларов, для проживания там потребуется дополнительная плата.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало на своем сайте пресс-релиз, в котором рассказало о будущем открытии Международной космической станции (МКС) для космических туристов. Транспортировку будут проводить частные компании SpaceX и Boeing в 2020 году.

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По словам финансового директора агентства Джеффа Девита (Jeff DeWit), на космических кораблях Crew Dragon и CST-100 Starliner, которые еще проходят испытания, смогут полететь только американцы. Стоимость перелета составит 58 миллионов долларов. Она не включает в себя проживание на МКС - за это придется заплатить отдельно. По информации The New York Times, сутки на станции будут стоить около 35 тысяч долларов: 22,5 тысячи за еду, 11,25 тысячи за воду, кислород и средства гигиены, вдобавок к этому - 50 долларов за каждый гигабайт интернет-трафика. Однако на станции не получится провести одну ночь, туристам придется пробыть там минимум 30 дней. То есть за проживание на МКС придется отдать миллион долларов. Кроме того, все желающие должны пройти медицинские тесты, чтобы доказать, что они соответствуют стандартам NASA.

Открытие коммерческих рейсов означает, что к МКС смогут летать не только туристы, но и представители частных предприятий. Любая компания, способная купить билет, сможет отправить своих сотрудников или продукт на космическую станцию. Более 50 предприятий уже проводят там исследования. Одним из таких стала российская частная медицинская компания INVITRO. МКС также будет открыта для съемочных групп, и, возможно, в Голливуде воспользуются этим шансом.

Джефф Девит говорит о том, что Космическое агентство пошло на такие меры, чтобы снизить финансовую нагрузку и высадить первую женщину на Луну в 2024 году. Однако в NASA заметили, что они выделят не более пяти процентов ресурсов космической станции для коммерческих целей. Кроме того, они собираются запускать частные рейсы не более двух раз в год.

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Напомним, что корабли компаний SpaceX и Boeing все еще должны пройти пилотируемые испытания. В апреле на мысе Канаверал во Флориде компания SpaceX проводила испытания системы аварийного спасения космического корабля Crew Dragon. В ходе тестов произошел взрыв. По сообщениям СМИ, капсула была почти полностью уничтожена. Беспилотные испытания CST-100 Starliner должны пройти этим летом.

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НАСА, Космос, МКС, Космический корабль, Международная космическая станция.
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