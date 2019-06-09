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Собаки могут страдать вместе с хозяевами

Собаки могут страдать вместе с хозяевами
03:47 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Собаки могут не только испытывать сочувствие, но и испытывать стресс вместе с хозяином.

К такому выводу пришли ученые из Линчёпингского университета (Швеция). Они впервые показали в эксперименте, что долгосрочные уровни гормона стресса — кортизола — в организмах двух разных видов могут совпадать. Для этого исследователи проанализировали 58 пар человек-собака и сравнили уровни кортизола в их волосах.

Характер собаки и человека определяли с помощью двух тестов — «вопросника личности собаки» и BFI (тест, определяющий выраженность пяти основных черт человека: экстраверсию, доброжелательность, сознательность, эмоциональную стабильность и интеллект). Кроме того, ученые непрерывно контролировали уровень активности собак с помощью удаленного облачного ошейника в течение недели.

Оказалось, что как в летние, так и в зимние периоды между концентрациями кортизола в волосах человека и собаки наблюдается соответствие. Причем это было верно для собак со всеми типами характеров. Выяснилось также, что даже уровни активности собак никак не влияли на долгосрочную концентрацию кортизола. Почему так происходит, ученые пока не могут сказать. Однако у них есть гипотеза, что это связано с тем, что отношения между питомцами и их хозяевами в целом похожи на то, как влияют друг на друга маленькие дети и их матери.

В последние годы ученые обнаруживают все больше свидетельств того, что присущие человеку черты интеллекта и сложные эмоции, характерны также для других живых существ, в том числе собак, приматов и даже ворон.

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Например, не так давно ученые выяснили, что собаки могут понимать интонации и смысл того, что им говорят хозяева. Вдобавок, они общаются с людьми не ради еды, а ради получения внимания и позитивных эмоций, и понимают выражения лиц хозяев. Эти животные также могут запоминать «ненужную» информацию и пользоваться ей в общении с хозяином.

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Исследования, Стресс, Ученые, Собака, Хозяин.
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