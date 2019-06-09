Это просто космос: самые завораживающие фотографии разных уголков вселенной Космос - это бескрайнее пространство, пугающая красота которого притягивала к себе внимание человечества на протяжении всей своей истории. Но в этом жутко холодном безвоздушном пространстве, благодаря современным технологиям мы можем найти невероятную красоту достойную космических масштабов. Взглянув на эти снимки вы можете убедиться в этом сами.