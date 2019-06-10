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Физики создали тест для проверки работоспособности двигателя EM Drive

Физики создали тест для проверки работоспособности двигателя EM Drive
19:05 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Спустя почти 20 лет ученые нашли способ проверить работоспособность двигателя EM Drive, который гипотетически может работать без капли топлива.

Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики - закон сохранения энергии, - либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы. В любом случае, если удастся доказать, что этот агрегат действительно способен передвигать объекты в космическом пространстве без использования топлива, это даст большой импульс аэрокосмической промышленности и откроет новую эпоху космических путешествий.

Идею EM Drive предложил в 2001 году британский ученый Роджер Шавьер. Он подумал о том, что можно создавать тягу, накачивая микроволны в коническую камеру. После попадания в камеру волны отскакивали от стен конуса, создавая достаточную силу для движения космического корабля. Проблема в том, что это, по сути, создание энергии из ничего, что невозможно в соответствии с законом сохранения импульса.

Тем не менее некоторые исследователи утверждают, что им удалось создать небольшую тягу в своих экспериментах с EM Drive. Но этот импульс оказался настолько мал, что до сих пор трудно сказать, действительно ли он был создан двигателем или был вызван каким-то влиянием извне, таким как магнетизм Земли или сейсмические колебания.

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Чтобы объяснить противоречие, команда из Технического университета Дрездена построила сверхчувствительный инструмент для измерения тяги, который, по их мнению, невосприимчив к внешним помехам, в отличие от предыдущих приборов. Устройство уже готово, начались первые эксперименты с EM Drive. Результаты работы, по словам ученых, будут представлены в августе в статье журнала Acta Astronautica. По мнению авторов работы, их установка должна раз и навсегда положить конец дебатам о работоспособности "невозможного" EM Drive.

Согласно заявлению Китайской академии космических технологий, в 2016 году ее ученые испытали рабочую версию EM Drive на борту корабля "Тяньгун-2". По их словам, двигатель оказался рабочим и успешно помогает космической станции двигаться в космосе.

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Космос, Двигатель, Физика, EM Drive.
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