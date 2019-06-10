Физики создали тест для проверки работоспособности двигателя EM Drive

Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики - закон сохранения энергии, - либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы. В любом случае, если удастся доказать, что этот агрегат действительно способен передвигать объекты в космическом пространстве без использования топлива, это даст большой импульс аэрокосмической промышленности и откроет новую эпоху космических путешествий.
Идею EM Drive предложил в 2001 году британский ученый Роджер Шавьер. Он подумал о том, что можно создавать тягу, накачивая микроволны в коническую камеру. После попадания в камеру волны отскакивали от стен конуса, создавая достаточную силу для движения космического корабля. Проблема в том, что это, по сути, создание энергии из ничего, что невозможно в соответствии с законом сохранения импульса.
Тем не менее некоторые исследователи утверждают, что им удалось создать небольшую тягу в своих экспериментах с EM Drive. Но этот импульс оказался настолько мал, что до сих пор трудно сказать, действительно ли он был создан двигателем или был вызван каким-то влиянием извне, таким как магнетизм Земли или сейсмические колебания.
Чтобы объяснить противоречие, команда из Технического университета Дрездена построила сверхчувствительный инструмент для измерения тяги, который, по их мнению, невосприимчив к внешним помехам, в отличие от предыдущих приборов. Устройство уже готово, начались первые эксперименты с EM Drive. Результаты работы, по словам ученых, будут представлены в августе в статье журнала Acta Astronautica. По мнению авторов работы, их установка должна раз и навсегда положить конец дебатам о работоспособности "невозможного" EM Drive.
Согласно заявлению Китайской академии космических технологий, в 2016 году ее ученые испытали рабочую версию EM Drive на борту корабля "Тяньгун-2". По их словам, двигатель оказался рабочим и успешно помогает космической станции двигаться в космосе.