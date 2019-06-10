Скачать
Понедельник, 10.06.2019
Украина vs РФ: Третейский суд в Гааге опубликовал позиции сторон
Украина vs РФ: Третейский суд в Гааге опубликовал позиции сторон
У Луценко прокомментировали поездки украинских политиков в Москву
У Луценко прокомментировали поездки украинских политиков в Москву
Украина - Люксембург: онлайн-трансляция матча
Украина 1:0 Люксембург: LIVE 1-й тайм
Свадьба Потапа и Насти Каменских: реакция сына артиста
Свадьба Потапа и Насти Каменских: реакция сына артиста

Астрономы нашли потерянный модуль "Аполлона 10"

Астрономы нашли потерянный модуль "Аполлона 10"
21:24 Сегодня Телеграф unian.net Фото: pixabay.com

Новости науки: Модуль покинули в открытом космосе после репетиции первой высадки людей на Луне.

Команда астрономов утверждает, что определила местоположение потерянного модуля для посадки на Луне миссии "Аполлон 10", которая считалась генеральной репетицией первого в истории полета человека на спутник Земли. За два месяца до того, как Нил Армстронг и Базз Олдрин ступили на лунную поверхность в июне 1969 года, астронавты Томас Стафорд и Юджин Кернан пролетели в модуле под названием "Снупи" на высоте 15 километров над поверхностью спутника, пишет Newsweek.

Когда маневр был выполнен, астронавты вернулись к командному модулю "Чарли Браун", чтобы провести повторное стыковки. После этого лунный модуль был отцеплен в космосе.

С того времени местоположение "Снупи" было загадкой. Однако теперь группа ученых во главе с астрономом Ником Хоусом утверждает, что "с 98%-й уверенностью" обнаружили в космосе старый модуль NASA. В 2011 году Хоус и его команда запустили проект, нацеленный найти "Снупи", названного в честь пса из одноименного мультфильма.

Физики создали тест для проверки работоспособности двигателя EM Drive

Хотя исследователи с самого начала понимали, что вероятность успеха очень мизерная.На протяжении следующих лет они собирали и анализировали терабайты данных, собранных во время различных исследований.

Вместе с тем, исследователи осторожно отмечают, что они не могут быть уверены в том, что нашли именно "Снупи". "Пока кто-то не приблизится к нему и не соберет детальный профайл, мы не можем быть абсолютно уверены", - сказал Хоус, добавив, что для полного подтверждения придется подождать еще несколько лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Космос, Астронавты, Аполлон, Аполлон 10, Первый полет на Луну.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа первая сотня претендентов в избирательный список "Слуги народа"
02 Всеукраинская аграрная рада усомнилась в одном из кандидатов в списке "Слуги народа"
03 Приметы и обряды на 10 июня - День Евгения Тихого
04 В партии "Слуга народа" назвали имена десяти кандидатов-мажоритарщиков
05 МИД: в Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гриценко: Если доверят, я готов возглавить и сформировать правительство
Гриценко хочет возглавить Кабмин
В АПУ рассматривают возможность переезда в Украинский дом
СМИ узнали, куда может переехать АПУ
Жителям Белой Церкви дали воду: анализы в норме
Жителям Белой Церкви дали воду: анализы в норме
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (3.06 - 9.06)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь