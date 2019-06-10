Астрономы нашли потерянный модуль "Аполлона 10"

Новости науки: Модуль покинули в открытом космосе после репетиции первой высадки людей на Луне.

Команда астрономов утверждает, что определила местоположение потерянного модуля для посадки на Луне миссии "Аполлон 10", которая считалась генеральной репетицией первого в истории полета человека на спутник Земли. За два месяца до того, как Нил Армстронг и Базз Олдрин ступили на лунную поверхность в июне 1969 года, астронавты Томас Стафорд и Юджин Кернан пролетели в модуле под названием "Снупи" на высоте 15 километров над поверхностью спутника, пишет Newsweek.

Когда маневр был выполнен, астронавты вернулись к командному модулю "Чарли Браун", чтобы провести повторное стыковки. После этого лунный модуль был отцеплен в космосе.

С того времени местоположение "Снупи" было загадкой. Однако теперь группа ученых во главе с астрономом Ником Хоусом утверждает, что "с 98%-й уверенностью" обнаружили в космосе старый модуль NASA. В 2011 году Хоус и его команда запустили проект, нацеленный найти "Снупи", названного в честь пса из одноименного мультфильма.

Хотя исследователи с самого начала понимали, что вероятность успеха очень мизерная.На протяжении следующих лет они собирали и анализировали терабайты данных, собранных во время различных исследований.

Вместе с тем, исследователи осторожно отмечают, что они не могут быть уверены в том, что нашли именно "Снупи". "Пока кто-то не приблизится к нему и не соберет детальный профайл, мы не можем быть абсолютно уверены", - сказал Хоус, добавив, что для полного подтверждения придется подождать еще несколько лет.