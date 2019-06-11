Боремся с насекомыми: какая музыка отпугивает комаров

Новости науки: Оказывается, звук является важным элементом в размножении, выживании и сохранении популяций многих видов живых организмов.

Звук также помогает отпугивать, к примеру, комаров.

Группа международных ученых изучающих комаров и заболевания, которые ими переносятся, провели необычный эксперимент, пишет ScienceDirect.

Исследования проводились над Aedes aegypti.

Aedes aegypti – что это?

Это вид комаров, который способен переносить вирусы-возбудители желтой лихорадки, денге многих инфекционных тропических болезней и вируса Зика. Комара легко узнать по меткам на ногах.

Исследователи дали комарам "прослушать" трек Scary Monsters And Nice Sprites группы Skrillex. Они выбрали именно эту песню из-за яркого сочетания как очень высоких, так и крайне низких частот.

У насекомых низкочастотные колебания способствуют процессу спаривания, а шум мешает восприятию сигналов от представителей своего вида и животных или людей с которых они пьют кровь.

Взрослые комары-самки после прослушивания песни пили кровь позже и реже тех комаров, которые прослушивали музыку.

Когда звучала музыка комары реже пили кровь.