Скачать
Суббота, 15.06.2019
Итоги 14 июня: День памяти трагедии Ил-76, неконституционный НКРЭКУ, цены на газ
Итоги 14 июня: День памяти трагедии Ил-76, неконституционный НКРЭКУ, цены на газ
Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко, местами с грозами
Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко, местами с грозами
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки-2019 (Видео)
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки-2019 (Видео)
Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера
Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера

Ученые назвали промежуток времени, который необходимо проводить на природе

Ученые назвали промежуток времени, который необходимо проводить на природе
09:06 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Двух часов на природе в неделю оказалось достаточно для хорошего самочувствия.

Исследователи из Эксетерского университета провели опрос среди почти 20 тысяч жителей Великобритании. Благодаря ему они узнали, сколько времени люди проводят наедине с природой и как этот досуг связан с их самочувствием. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Предыдущие исследования авторов показали, что люди, живущие в "зеленых" районах, обладают меньшим риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, астмы и диабета. Сотрудники Мичиганского университета также проводили простой эксперимент с добровольцами и продемонстрировали, что 20 минут в день на природе достаточно, чтобы значительно снизить уровень кортизола. Однако они наблюдали только за 36 людьми. Сотрудники Эксетерского университета взяли более масштабную выборку - 19 806 человек.

Исследование проводили с 2014 по 2016 год. Волонтерам предоставлялась анкета, в которой предлагалось ответить на вопросы о том, сколько времени они провели на природе за последнюю неделю и как оценивают собственное физическое и психическое состояние. Анкета также включала вопросы о продолжительности каждой сессии, образе жизни, хронических заболеваниях, вредных привычках и так далее.

Сопоставив все эти данные, авторы выявили корреляцию между временем, проведенным на природе, и благоприятной оценкой самочувствия. Они заметили, что те, кто уделял этому досугу менее двух часов в неделю, в среднем ничем не отличались в своих оценках от тех, кто вовсе не выходил на природу. Те, кто гуляли на побережье, в парках, лесах или других местах естественного происхождения, сообщали о более высоком уровне здоровья. Однако увеличение этого промежутка еще на час и более уже не давало существенного благоприятного эффекта.

Авторы назвали период в 120 минут пороговым, который определяет хорошее самочувствие. При этом он не зависит от количества сеансов или деятельности, которая во время них выполняется. Эффект также никак не соотносился с возрастом, полом, местом проживания, хроническими заболеваниями или другими факторами.

Советы для поддержания хорошего самочувствия в жаркую погоду

Исследователи понимают недостатки работы. В частности, результаты демонстрируют только собственное отношение респондентов, но не объективные показатели. Также из полученной информации невозможно выявить причинно-следственную связь: делает ли время на природе людей счастливее или же более благополучные люди предпочитают отдыхать на природе. Все это еще предстоит выяснить.

Ранее ученые из Гарвардского университета наблюдали за 27 842 мужчинами на протяжении 20 лет, замеряя, какое количество овощей и фруктов они ели все это время. Их эксперимент показал связь между объемом потребления этих продуктов и силой снижения когнитивных способностей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Самочувствие, Психология, Природа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-премьер Молдовы выразил особую благодарность Украине за поддержку
02 Зеленский предложил львовянам выбрать будущего главу ОГА
03 Суд ООН в Гааге завершил слушания по иску Украины против РФ
04 Зеркаль: Признание юрисдикции Судом ООН и трибуналом по морскому праву будет победой
05 Зеленский хочет провести ревизию судебной реформы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ФРГ поддержит новое правительство Молдовы
ФРГ поддержит новое правительство Молдовы
РФ передала Украине капитана рыболовецкого судна
РФ передала Украине капитана рыболовецкого судна
Климкин опроверг перевод в посольство Украины в Штатах
Климкин опроверг перевод в посольство Украины в Штатах
Рецепт дня: заливной пирог с кабачками и сыром
Рецепт дня: заливной пирог с кабачками и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь