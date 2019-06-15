Ученые назвали промежуток времени, который необходимо проводить на природе

Новости науки: Двух часов на природе в неделю оказалось достаточно для хорошего самочувствия.

Исследователи из Эксетерского университета провели опрос среди почти 20 тысяч жителей Великобритании. Благодаря ему они узнали, сколько времени люди проводят наедине с природой и как этот досуг связан с их самочувствием. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Предыдущие исследования авторов показали, что люди, живущие в "зеленых" районах, обладают меньшим риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, астмы и диабета. Сотрудники Мичиганского университета также проводили простой эксперимент с добровольцами и продемонстрировали, что 20 минут в день на природе достаточно, чтобы значительно снизить уровень кортизола. Однако они наблюдали только за 36 людьми. Сотрудники Эксетерского университета взяли более масштабную выборку - 19 806 человек.

Исследование проводили с 2014 по 2016 год. Волонтерам предоставлялась анкета, в которой предлагалось ответить на вопросы о том, сколько времени они провели на природе за последнюю неделю и как оценивают собственное физическое и психическое состояние. Анкета также включала вопросы о продолжительности каждой сессии, образе жизни, хронических заболеваниях, вредных привычках и так далее.

Сопоставив все эти данные, авторы выявили корреляцию между временем, проведенным на природе, и благоприятной оценкой самочувствия. Они заметили, что те, кто уделял этому досугу менее двух часов в неделю, в среднем ничем не отличались в своих оценках от тех, кто вовсе не выходил на природу. Те, кто гуляли на побережье, в парках, лесах или других местах естественного происхождения, сообщали о более высоком уровне здоровья. Однако увеличение этого промежутка еще на час и более уже не давало существенного благоприятного эффекта.

Авторы назвали период в 120 минут пороговым, который определяет хорошее самочувствие. При этом он не зависит от количества сеансов или деятельности, которая во время них выполняется. Эффект также никак не соотносился с возрастом, полом, местом проживания, хроническими заболеваниями или другими факторами.

Исследователи понимают недостатки работы. В частности, результаты демонстрируют только собственное отношение респондентов, но не объективные показатели. Также из полученной информации невозможно выявить причинно-следственную связь: делает ли время на природе людей счастливее или же более благополучные люди предпочитают отдыхать на природе. Все это еще предстоит выяснить.

Ранее ученые из Гарвардского университета наблюдали за 27 842 мужчинами на протяжении 20 лет, замеряя, какое количество овощей и фруктов они ели все это время. Их эксперимент показал связь между объемом потребления этих продуктов и силой снижения когнитивных способностей.