В Австралии нашли останки огромного трилобита

Новости науки: Крупнейший из трилобитов кембрия был грозным хищником и получил название Redlichia rex.

Трилобиты были древними и невероятно распространенными членистоногими, населявшими Мировой океан между 540 и 252 миллионами лет назад. Даже сегодня палеонтологи насчитывают десятки тысяч их видов, чьи хитиновые экзоскелеты неплохо сохраняются и обнаруживаются в отложениях по всему миру. Редлихиды — представители ранних трилобитов, существовавшие в кембрийскую эпоху, около 500 миллионов лет назад. А недавно в Австралии нашлись останки крупнейшего их представителя, который получил соответствующее наименование — Redlichia rex.

Джеймс Холмс (James Holmes) и его коллеги из Университета Аделаиды описывают прежде неизвестный вид в статье, опубликованной в журнале Systematic Palaeontology. Стоит сказать, что гигантскими размерами трилобиты не отличались, и этот великан достигал 30 сантиметров, но и это было вдвое больше всех его соседей.

По словам ученых, название связано не только с размерами древнего членистоногого, но и с его анатомией. Он был вооружен мощными конечностями с устрашающими шипами, которые, вероятно, помогали ему в охоте.

Останки Redlichia rex обнаружены на острове Кенгуру близ южного побережья Австралии. Любопытно, что на панцирях многих из них встречаются следы воздействия орудий неизвестных хищников. Тут же обнаруживаются и копролиты — окаменевшие выделения животных, в составе которых встречаются вещества тканей самих трилобитов. Ученые предполагают, что представители этого вида могли практиковать каннибализм, вступая в схватки друг с другом и поедая проигравшего. Однако возможно, что на них самих охотился неизвестный и еще более крупный хищник, такой как аномалокарис — гигантская креветка кембрия.