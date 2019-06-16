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В Африке обнаружен древнейший человекоподобный гоминид

В Африке обнаружен древнейший человекоподобный гоминид
17:47 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Исследователи нашли новые признаки прямохождения при анализе останков анамского австралопитека. Это поможет ответить на вопросы, касающиеся первых людей.

Австралопитек australopithecus anamensis является ископаемым видом рода австралопитеков, который обитал в Восточной Африке примерно четыре миллиона лет назад. Останки таких существ нашли впервые в 1965 году в Кении в рамках экспедиции Гарвардского университета.

На сегодняшний день анамский австралопитек - наиболее древний из австралопитеков, известных науке. Обнаружение останков этого существа позволило не только ответить на ряд вопросов, связанных с австралопитеками, но также и лучше понять эволюция человека, в целом.

Сейчас важность australopithecus anamensis для современной науки в очередной раз подтвердили американские исследователи. В отложении осадочных пород в долине Аваш в Эфиопии ученые обнаружили семь хорошо сохранившихся позвонков представителя этого года. Дальнейший анализ показал, что существо предположительно имело хорошие способности к прямохождению. "Первый позвонок этого австралопитека разделен на такие же две доли, как у современных людей. Эта черта отсутствует у ныне существующих приматов и древнейших предков человека, однако она помогает нам держать голову в вертикальном положении в то время, когда мы стоим", - говорит представляющий колледж Чаффи в Кукамонге Марк Мейер (Marc Meyer).

Новые выводы демонстрируют, что анамский австралопитек был намного ближе к современным людям в эволюционном отношении, чем афарский или южный. В более широком смысле результаты исследования в очередной раз показывают, что прямохождение, вероятно, нельзя рассматривать в качестве отличительной черты одних лишь представителей рода homo, предками которых, скорее всего, и являются австралопитеки. При этом ученые затрудняются ответить на вопрос, какую именно функцию выполняли "человеческие" признаки в жизни анамских австралопитеков.

В целом, хотя новое открытие проливает свет на ряд важных вопросов, оно делает эволюцию человека еще более сложной для понимания.

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Ранее, напомним, стало известно, что хорошо сохранившиеся останки австралопитека Литтл Фут позволили исследователям изучить строение мозга существа и сравнить новые данные с уже имеющейся информацией. Благодаря этому ученые смогли приблизиться к пониманию эволюции мозга гоминид.

Лучше осмыслить ход эволюции человека может и новое открытие, сделанное на территории Китая. Недавно исследователи обнаружили череп древнего человека, несущий целый ряд современных черт, однако датированный временем, когда современных людей на данной территории не должно было быть, согласно принятой ранее научной концепции.

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Африка, Восточная Африка, Биология, Австралопитек, Анамский австралопитек.
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