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Биологи сумели управлять мышами при помощи звуковых сигналов

Биологи сумели управлять мышами при помощи звуковых сигналов
13:24 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Грызуны издавали ультразвуковые сигналы или, наоборот, замолкали, даже вопреки соответствующему стимулу.

Биологи из Университета Дьюка нашли в среднем мозге мышей область, воздействуя на которую, можно заставить самцов воспроизводить сигналы, составляющие часть брачного ритуала. Манипуляция с теми же нейронами способна привести к обратному эффекту. Об этом сообщается на сайте университета со ссылкой на препринт статьи, которая выйдет в августе в журнале Neuron.

По словам ученых, из предыдущих исследований они знали, что в сильвиевом канале (PAG), который располагается в среднем мозге, находятся нейроны, отвечающие за вокализацию. Авторы выбрали в качестве объекта экспериментов мышей. Они знали, что у грызунов есть "брачные песни", которые самцы издают для привлечения самок. Ученые хотели понять, как PAG соотносится с этими звуками.

При помощи межсекторного генетического метода под названием "захват активированных нейронных ансамблей" (Capturing Activated Neuronal Ensembles) биологи локализировали нейроны PAG, которые вовлечены в воспроизведение "брачных песен". Затем с помощью оптогенетики они научились активировать и подавлять работу этих нейронов. Такие манипуляции позволили ученым вызывать у мышей брачные ультразвуковые сигналы даже тогда, когда те находились в одиночестве, и, наоборот, подавлять воспроизведение, когда самцы ухаживали за самками.

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В итоге авторы сделали два важных вывода. Первый - звук играет одну из главных ролей в брачном ритуале мышей, так как самки меньше интересовались самцами, чьи сигналы подавлялись. Второй - клетки в сильвиевом канале - лишь "ворота" вокализации. По словам ученых, указанные нейроны, с одной стороны, отходят к голосовой коробке и легким, а с другой - восходят к поведенческим центрам, которые сообщают о присутствии самки. Эти связи и станут предметом дальнейшего изучения.

Недавно исследователи из Университета Карнеги - Меллона (США) провели эксперимент с обезьянами, которых обучали целенаправленному передвижению курсора. Они показали, как меняется работа мозга в процессе приобретения нового навыка.

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Грызуны, Биология, Мыши, Звуковой сигнал.
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