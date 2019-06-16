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Магнитных бурь на следующей неделе не будет

Магнитных бурь на следующей неделе не будет
22:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости науки: Астрономы сообщили, что на этой неделе ожидается спокойная магнитная обстановка.

Магнитная обстановка на этой неделе будет спокойная.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.

"С 17 по 23 июня украинцам не стоит ожидать магнитных бурь. Ближайшие магнитные возбуждения близкик к магнитной бури первого уровня G1 ожидают жителей нашей страны 25 июня, во вторник", - сообщили УНН.

Напомним, 1 апреля ученые прогнозировали только одни магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1 12 апреля.

Сейчас прогноз есть до 13 июля.

Стало известно, как пережить магнитные бури

Как сообщалось ранее, в мае этого года газета The New York Times пообщалась с несколькими летчиками ВМС США, которые во время полетов у побережья Соединенных Штатов видели неопознанные летающие объекты.

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Все по теме:

Магнитные бури, Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца., Магнитная обстановка.
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